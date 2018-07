Kvalifikaci na Velkou cenu Německa vyhrál Vettel, Hamilton kvůli potížím odstartuje ze 14. místa

Hockenheim Z prvního místa do nedělní Velké ceny Německa formule 1 odstartuje domácí Sebastian Vettel. Pilot Ferrari bude mít velkou šanci opět zvýšit svůj náskok v čele průběžného pořadí, protože jeho rival v boji o titul a úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu se kvůli technickým problémům postaví až na 14. místo.

Kvalifikace na Velkou cenu Německa formule 1 v Hockenheimu: 1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:11,212, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,204, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,335, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,610, 5. Magnussen (Dán./Haas) -0,988, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,332, 7. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,348, 8. Sainz (Šp./Renault) -1,480, 9. Leclerc (Mon./Sauber) -1,505, 10. Pérez (Mex./Force India) -1,562.

Vettel si 55. pole position v kariéře zajistil časem 1:11,212 a o dvě sekundy překonal kvalifikační rekord slavného krajana Michaela Schumachera. Pro druhé místo si dojel Valtteri Bottas z Mercedesu, který byl o dvě desetiny pomalejší. Třetí skončil druhý jezdec Ferrari Kimi Räikkönen se ztrátou tří desetin.

Rodák z nedalekého Heppenheimu Vettel bude mít v neděli dobrou příležitost zvítězit v možná na dlouhou dobu posledním závodě v Německu, protože pořadatelé se stále nedohodli s vedením seriálu na nové smlouvě. Kvalifikace naopak vůbec nevyšla Hamiltonovi, před kterým domácí jezdec vede šampionát o osm bodů.

Obhájci titulu selhala v závěru první části kvalifikace hydraulika. Hamilton proto do druhé části nenastoupil a na startu mu bude patřit až 14. příčka. Ve druhé části chyběl také Daniel Ricciardo z Red Bullu, který však neodstartoval proto, že už v pátek byl potrestán ztrátou 20 pozic kvůli nepovoleným výměnám několika částí motoru. Do závodu tak vyjede z poslední pozice.

„Je to těžké, ale tohle se prostě stává a jediné, co s tím můžete dělat, je to, že do dalšího boje půjdete s ještě větším odhodláním,“ uvedl Hamilton. „Dám do toho všechno, ale jako v Silverstonu to nebude. Tady to je snad nejhorší okruh na předjíždění,“ připomněl britský pilot domácí závod, kde se před 14 dny po kolizi propadl až na chvost startovního pole, ale nakonec dojel druhý za Vettelem.

Hamilton se sice pokusil odtlačit vůz do boxů, ale neúspěšně. „Nevím, co přesně se stalo, tak jsem myslel jen na to, jak se dostat do depa. Ale řekli mi, že musím auto okamžitě odstavit,“ přidal čtyřnásobný mistr světa. Šéf Mercedesu Toto Wolff dodal, že vůz se poškodil o obrubník, to však Hamilton odmítl s tím, že problém byl poznat už dřív.