Kuka: Udělat poslední krok k titulu je vždycky nejtěžší. Zkušenost vám nepomůže

PRAHA Fotbalistům Plzně pomohl v pozici sportovního ředitele ke dvěma ligovým titulům, jeho srdce však patří Slavii, za niž odehrál devět ligových ročníků. Tak jako loni jsou viktoriáni a sešívaní hlavními adepty na zisk mistrovského poháru a Pavel Kuka věští, že se o něm rozhodne opět až v posledním kole.

V 90. letech byl neotřesitelnou útočnou jedničkou, k čemuž mu pomohla především bundesligová angažmá v Kaiserslauternu, Norimberku a Stuttgartu.

Finalista Eura 1996 se však fanouškům nejvíce zapsal do paměti po svém návratu do Slavie v roce 2000.

I když na ligový titul se sešívanými nikdy nedosáhl, fanoušci ho považují za jednoho z nejlepších útočníku Slavie v historii.



Vždyť to byl právě on, kdo v roce 2001 vstřelil v památném derby na hřišti Sparty (4:4) hattrick, což se nikomu jinému ze slávistů v novodobé historii nepovedlo. Je tak jisté, že 49letý Kuka bude v boji o ligový titul fandit právě Slavii.

A to přesto, že v letech 2013 až 2015 působil necelé dva roky v Plzni jako sportovní ředitel.

Plzeň - Slavia (Řezníček - Jugas)

„Mrzí mě obrovsky (slávistické) ztráty bodů na jaře po prohrách v Jihlavě a se Zlínem. Kdyby se povedlo tyto zápasy vyhrát, máme o bod víc než Plzeň,“ lituje někdejší kanonýr.



„I tak je ale šest kol před koncem boj o titul pořád otevřený. Jako fanoušek už se moc těším na zápas o šest bodů, který doma svedeme s Plzní. Pokud se nám povede vyhrát, myslím si, že budeme mít stále šanci na obhajobu titulu,“ věří.

Jak jste viděl nedělní šlágr Plzně se Spartou (2:2). Zastavila Viktoria stáhnutím dvougólového manka svůj výkonnostní pád?

Přesně tak. Myslím si, že vyrovnáním na 2:2 proti Spartě se Plzeň zase nakopne a bude to zase ten tým jako na jaře. I když byla Viktoria v závěru blízko, aby výsledek otočila, řekl bych, že je bod po průběhu zápasu pro oba týmy spravedlivý.

Přesto – čím to podle vás je, že na podzim suverénní Plzeň na jaře svůj čtrnáctibodový náskok na druhou Slavii z velké části prohospodařila?

Víte, ono je vždycky těžké udělat ten rozhodující krok k titulu. Jako příklad dám první titul Liberce v roce 2002, který měl tři kola před koncem šestibodový náskok. Jenže pak uhrál už jen jediný bod a málem o titul přišel. (O jeho titulu na úkor Žižkova rozhodl gólem do žižkovské sítě právě Kuka.) Jsem rád, že je nyní rozdíl mezi Plzní a Slavií už jen pět bodů, liga tím nabrala na zajímavosti a bude dramatická nejspíš až do posledního kola.

Plzeň budou před duelem na Slavii čekat duely s týmy, které hrají o sestup (Brno, Karviná), Slavia zase v příštím kole odehraje duel na hřišti Liberce, s nímž doma na podzim prohrála. Je těžší hrát s týmy bojujícími o záchranu, nebo s těmi, které usilují o evropské poháry?

V tom je letošní ročník ligy výborný, že téměř každému týmu o něco jde a každý zápas je zajímavý. Každý zápas je teď velmi těžký, žádný z týmů nemá výhodu. Jak už jsem říkal, o titulu velmi napoví vzájemný zápas o šest bodů. Kartami ale bude míchat na jaře rozjetý Jablonec a další týmy, jimž se nyní daří.

Přesto, čím si vysvětlujete fakt, že Plzeň už svůj luxusní náskok téměř prohospodařila?

Víte, můžete mít zkušené hráče a trenéra, ale když nepředvádíte výkony, je vám to k ničemu. To, jak působíte na hřišti, je vždycky víc než zkušenost hráčů s boji o titul. Vedle ztráty formy hrají navíc v boji o titul roli i zdravotní problémy klíčových hráčů. Každý by si přál projet sezonou bez zranění, ale tak to bohužel u žádného z týmů není.

Kdybyste si měl nyní tipnout ligového mistra, koho byste zvolil?

Nerad tipuju, ale když Slavia vyhraje očekávaný duel s Plzní, věřím, že ligu vyhraje, i když by to bylo po průběhu sezony velké překvapení.