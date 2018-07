Krmenčík zachránil Plzni výhru. Viktoria se dotáhla na druhou Spartu

PLZEŇ Gólem Michaela Krmenčíka z 61. minuty zvítězili fotbalisté Plzně v dohrávce druhého ligového kola nad Libercem 1:0. Viktoriáni se tak v tabulce dotáhli na druhou Spartu, za vedoucí Slavií zaostávají kvůli horšímu skóre.

Slovan naopak tentokrát nebodoval a Viktorii v nejvyšší soutěži neporazil pojedenácté za sebou.

„Liberec tady odehrál velice dobré utkání, my jsme se na tři body hodně nadřeli,“ řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Pavel Vrba.

„S bodovým ziskem jsme spokojení. Na druhou stranu nebudeme tvrdit, že všechno bylo ideální,“ přidal kouč.

Plzeň nastoupila v základní sestavě se dvěma změnami oproti úvodnímu utkání na Dukle (3:1).

Hořava v záloze nahradil Procházku, v útoku vedle Krmenčíka dostal šanci Řezníček, zatímco Čermák začal na lavičce. Za Liberec poprvé hrála letní posila z Jihlavy středopolař Mara.



Slovan se už ve čtvrté minutě dostal do obrovské šance. Pešek od poloviny hřiště běžel sám na branku, ale nezvládl zakončení a přízemní střelu mu vyrazil brankář Kozáčik.

Hosté byli v úvodu aktivnější a také víc stříleli, i když většinou nepřesně. „Vyřešil jsem to špatně, myslel jsem, že ho propálím na přední tyč, měl jsem to dávat na zadní. On mě pěkně vystál a chytil to,“ litoval Jakub Pešek.

Plzeňští vyrovnali hru a častěji drželi míč, ale do nebezpečného zakončení se dlouho nedostávali. Až ve 42. minutě Řezník našel v šestnáctce Řezníčka, jehož pokus stoper Kačaraba tečoval vedle branky.

„Do zápasu jsme dobře nastoupili. Vyvíjeli jsme tlak, věděli jsme, že nesmíme nechat žádný prostor Viktorce. Chtěli jsme hrát vysoký presink a být agresivní,“ uvedl liberecký kouč Zsolt Hornyák.

„Liberec měl ve středu hřiště o jednoho hráče víc a dokázal toho využívat. My se málo dostávali do hry, nezískávali jsme druhé balony,“ doplnil Vrba.

Plzeň - LIberec Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 61. Krmenčík. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Koval. ŽK: Kačaraba, Mara, Koscelník (všichni Liberec). Diváci: 10.753.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Petržela (72. Zeman), Hořava, Hrošovský, Kopic - Řezníček (46. Čermák) - Krmenčík (81. Chorý).

Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Pešek, Ševčík (80. Mashike Sukisa), Mara (71. Nešický), Potočný (63. Koscelník) - Pázler.

Domácí i druhý poločas začali velkou příležitostí. Petržela dostal prostor ke střele, ale z dobré pozice trefil jen Kačarabu. Liberecký obranný val po rohovém kopu nepropálil ani Pernica.

Plzeňští se dočkali v 61. minutě. Po akci Limberského a Kopice sice střídající Čermák promáchnul, ale Krmenčík dotlačil míč do sítě. Nejlepší střelec minulé sezony se v novém ročníku trefil podruhé.

„Šťastný gól to asi byl. Honza Kopic to dával pod sebe, já jsem Čermusovi volal, ať mi to pustí. On to ještě nějak tečnul, já jsem stihl zareagovat a naštěstí to padlo do brány. Takže jsem rád,“ popsal Krmenčík. O chvíli později Kopic povedenou ranou trefil tyčku.

„Takticky to bylo v pořádku, víme o tom, že Plzeň je dobré mužstvo, ale jednoznačně jsme sem přijeli vyhrát. To, co bylo dobré, od toho jsme upustili a stálo nás to výsledek,“ upozornil Hornyák.

Západočeši přes závěrečnou převahu nedokázali přidat pojistku. Čermák po Kopicově přihrávce ve skluzu netrefil odkrytou branku, gólman Slovanu Hladký pak Chorého hlavičku vytáhnul na tyčku.

Plzeň ještě mohla o těsný náskok přijít, ale Mashike Sukisa z voleje pálil nad břevno a Kozáčik na poslední chvíli napravil svoje zaváhání. „Matúš šel do velkého rizika. Naštěstí mu to vyšlo, takže mu to asi moc vyčítat nebudeme. Ale nebylo to úplně optimální řešení,“ podotkl Vrba.

