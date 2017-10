Krmenčík má pravdu. Největším trestem za simulování je vypadat jako blbec

PRAHA Historie napsána! Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozdala první tři tresty v českém profesionálním fotbale za simulování.

Michael Krmenčík z Plzně a Jan Chramosta z Mladé Boleslavi si za nafilmované pády proti Zlínu, respektive Plzni, odnášejí pokutu 40 tisíc korun.

Pavel Vyhnal z druholigové Vlašimi je dokonce historicky prvním českým hráčem, jenž za simulování dostal jednozápasový distanc.

Jeho nezaviněný pád a následná penalta totiž výrazně ovlivnily výsledek zápasu s Ústím, což chce nově vzniklá Sportovní rada, která dohlíží na dodržování pravidla o trestání simulantů, postihovat přísněji.

Tresty pro Krmenčíka a Chramostu jsou při spodní hranici, neboť výhody pro jejich týmy pády neznamenaly.



Pokuty nejsou vysoké a jde spíše o první výstrahu, největším trestem by tak pro fotbalisty stále mělo být to, co nedávno vystihl právě Krmenčík: že při simulování vypadá jako blbec.