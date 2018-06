Krize ve Španělsku dostihla i fotbal, Katalánci na MS raději fandí Messimu

PRAHA Probíhající mistrovství světa ve fotbale je letos pro Španělsko speciální. Na Pyrenejském poloostrově je totiž stále citelné politické napětí ohledně nezávislosti Katalánska, jednoho ze sedmnácti španělských autonomních společenství, které se dotýká i samotné reprezentace.

Už před osmi lety se po výhře Španělů na světovém šampionátu v Jihoafrické republice rapidně měnila nálada v zemi. Jeden den se v hlavním městě Katalánska Barceloně bouřlivě protestovalo za nezávislost, o den později se slavil historický úspěch španělských fotbalistů.



Tehdy však debaty o možné nezávislosti působily hodně vzdáleně, nyní je situace jiná. Loni v listopadu totiž vyhlásil katalánský ministerský předseda Carles Puigdemont referendum o nezávislosti, které však zakázala španělská centrální vláda. Hlasování i tak proběhlo a Katalánci si v něm odhlasovali nezávislost. Španělé ale výsledek odmítli uznat a země se od té doby zmítá v politické krizi.

Nacho Fernandez se raduje z gólu Španělů na MS v Rusku.

Ta se již několikrát promítla i ve fotbalovém prostředí. Třeba když španělský trenér Manchesteru City Josep Guardiola dostal pokutu 20 tisíc liber (téměř 600 tisíc korun) za to, že měl při utkání anglické ligy na svetru žlutou stuhu na podporu nezávislosti Katalánců.

Odlišnými názory na situaci mezi oběma znepřátelenými stranami vzniká také problém ve španělském národním týmu. Nejhlasitějším zastáncem Katalánska mezi fotbalisty je obránce Barcelony Gerard Piqué, který se dokonce nechal loni natočit při své účasti v zakázaném referendu. Jedenatřicetiletý fotbalista se o své složité pozici rozepsal v článku pro americký web The Players Tribune.

Na Piquého se píská

„Vyhrát světový šampionát pro Španělsko pro mě byl nejšťastnější moment v životě, ale na druhé straně jsem Katalánec. Jsou to mí lidé, má krev a má zem,“ dodal Piqué.

Rodák z Barcelony, který má za manželku slavnou kolumbijskou zpěvačku Shakiru, strávil v katalánském klubu drtivou většinu své fotbalové kariéry a je hrdým zastáncem Katalánska.

„Všichni hrajeme za stejnou zemi a máme stejný sen o úspěchu. O tom, že budu hrát za národní tým, jsem snil už od té doby, co jsem byl malý kluk,“ píše Piqué.

Že je situace komplikovaná, se s Piquém shoduje i uznávaný španělský sportovní novinář Ernest Maciá.

„Myslím, že na šampionátu se ukáže, že jde o velmi komplexní a zásadní problém, který ovlivňuje celou zemi. Dá se očekávat, že Španělsko bude ohledně fotbalu daleko více rozdělené než v minulých letech. Nepomáhá ani fakt, že mnoho fandů Barcelony drží palce své hvězdě Argentinci Messimu. Předpokládám, že hodně lidí v Barceloně a okolí bude při zápasech Španělska držet palce soupeřům. Zbytek země bude nejspíš fandit své reprezentaci,“ myslí si Maciá.

Nacho Fernández (uprostřed) slaví se svými spoluhráči gól.

Sám Piqué je v hledáčku španělských fanoušků už od začátku mistrovství. Příznivci celku z Pyrenejského poloostrova ho při otevřených trénincích týmu hlasitě vypískávali a ani ohlašování jeho jména v základní sestavě úvodního duelu Španělů proti Portugalsku se nesetkalo s takovým ohlasem jako ohlašování ostatních hráčů.

„Piqué je velký profesionál a je zvyklý na to, že na něj fanoušci při zápasech bučí. Nemyslím si, že ho to rozhodí. Sice je to hrdý Katalánec, ale reprezentuje Španělsko a bude chtít ukázat, že ho to neovlivňuje,“ věří Macá.

Španělé už navíc museli řešit jednu krizi. Dva dny před prvním duelem na turnaji byl odvolán hlavní trenér reprezentace Julen Lopetegui, který se za zády vedení týmu dohodl na novém angažmá v Realu Madrid. I přes potíže před startem turnaje ale Španělé ukázali bojovného ducha a pod vedením sportovního ředitele svazu Fernanda Hierra urvali s Portugalskem remízu 3:3.

„Věřím, že Španělsko má dostatečně silný tým, který může soupeřit s největšími favority, jako je Brazílie nebo Německo. Tenhle tým může i přes malé vnitřní problémy klidně dojít do semifinále nebo finále,“ uzavírá Macá.