Kritik českých hokejových poměrů se vrací. Hadamczik povede reprezentaci do 18 let

praha Známý hokejový trenér Alois Hadamczik se vrací na výsluní - od nové sezony povede reprezentační osmnáctku. Do funkce ho jednomyslně jmenoval na svém zasedání výkonný výbor svazu. Ten také rozhodl o nových koučích dalších věkových kategorií včetně dvacítky, kterou dostal na starost Václav Varaďa.

„Alois Hadamczik reprezentuje trenérskou zkušenost. V minulosti úspěšně působil i u juniorské reprezentace, se kterou přivezl v roce 2005 ze světového šampionátu dvacítek bronz,“ řekl šéf svazu Tomáš Král.



Jsou to dva roky a dva měsíce, co Hadamczik rezignoval na post hlavního trenéra v Kometě Brno, od té doby se stáhl do ústraní.

Během této sezony však začal uvažovat o návratu na střídačku. Zájem registroval z Německa, nakonec se však vrací k reprezentaci.

Ne k seniorské, kde skončil před čtyřmi lety po neúspěšném čtvrtfinále s USA na olympiádě v Soči, ale k mládeži.

Alois Hadamczik

A byť je posledním trenérem, který dovedl dvacítku k medaili, je jeho nominace k osmnáctce trochu překvapivá především kvůli tomu, že šanci v posledních letech dostávají spíš mladší kolegové.



„Představitelem nové trenérské generace, která se stále výrazněji prosazuje nejen v mládežnickém, ale i v dospělém hokeji, je Václav Varaďa, který dostal na starost dvacítku. Věříme, že naváže na úspěchy, které získal se svými svěřenci v předchozích sezonách, především premiérové vítězství na Hlinkově memoriálu a první medaili na World Junior A Challenge v Kanadě,“ pravil Král.

Varaďa přebírá tým po Filipu Pešánovi, jenž se chce plně věnovat práci v Liberci, kde podepsal novou smlouvu, a pro něhož už nebylo únosné obě role skloubit.

To samé si teď vyzkouší Varaďa, jenž bude zároveň koučem Třince, s nímž momentálně sahá po postupu do extraligového finále.

A kdo povede zbylé věkové kategorie? Devatenáctkou byl pověřen David Bruk, jenž působí u mládežnických výběrů řadu sezon a v současnosti vede osmnáctku.



Koučem sedmnáctky byl zvolen Karel Beran, který tak bude pokračovat s hráči letošního ročníku U16. Jeho místo zaujme Petr Haken, jenž dosud vedl výběr U17.

„Prvním úkolem trenérů, kteří byli ve všech případech zvoleni jednomyslně, bude sestavení realizačních týmů. V souladu s obvyklou koncepcí s nimi ČSLH podepíše roční smlouvy s platností pro sezónu 2018/19,“ uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.