Barcelonský Messi kritizuje Ronalda: ‚Že se Realu nedaří, je i jeho vina‘

PRAHA Realu Madrid se v domácí soutěži hrubě nedaří. Po nedělní remíze 2:2 na hřišti Celty Vigo, ztrácí „královský klub“ na vedoucí Barcelonu hrozivých šestnáct bodů. A trápení hvězdami nabitého celku nesnižuje ani fakt, že má oproti velkému rivalovi zápas k dobru.

Jako by to byla sezona trápení se gigantů. V Anglii ztrácí po 22 kolech propastných patnáct bodů na vedoucí Manchester City jeho městský rival – United. Ještě o bod zpět je mistrovská Chelsea.



V německé Bundeslize má po 17. kole Borussia Dortmund propast třinácti bodů na vedoucí Bayern Mnichov, který přitom letos rozhodně neměl zářivý vstup do sezony.

Na Pyrenejském poloostrově pak po 18. kole vede neporažená Barcelona se 48 body. Čtvrtý Real Madrid, obhájce titulu, pak má o zápas méně a také šestnáctibodovou propast.



Z posledních pěti duelů pak dokázal celek vedený Zinedinem Zidanem porazit pouze Sevillu a Málagu. A nebýt neproměněné penalty Aspase, mohl „Bílý balet“ padnout také na půdě Viga.



Kde hledat důvody trápení týmu, který jako první dokázal loni na jaře obhájit titul v Lize mistrů?



„Důraz za neúspěch je kladený na Zidana a také na Marcela, který chyboval nyní proti Vigu. Ale bylo by špatné, házet všechnu vinu na ně. Benzema, když hraje, tak to není ono, Modrič nevytváří tolik šancí. A Cristiano Ronaldo také nehraje bůhvíjak dobře,“ citoval španělský novinář Javier Herraez lídra konkureční Barcelony Lionela Messiho.



„Je toho ale více, myslím, že poté, co loni vyhráli vše, co mohli, tak neposílili, ale naopak,“ dodal maličký Argentinec. Celkem solidní kopanec do největší rivala, co říkáte?



Jenže Messi si ho momentálně může dovolit. Se šestnácti brankami vede tabulku střelců španělské ligy, se sedmi asistencemi je pak na druhém místě mezi nahrávači.



Ronaldo? Třináct ligových duelů, pouhé čtyři trefy a dvě asistence. V nejvyšší domácí soutěži se pak naposledy trefil 9. prosince 2017. Na aktuálního držitele Zlatého míče pro nejlepšího hráče uplynulého roku hodně mizerná bilance.



Jen pro připomenutí, od svého příchodu na Santiago Bernabeu v roce 2009 dal nejméně ligových branek loni a to 25 ve 29 duelech (třikrát přitom pokořil hranici 40 branek). I v ní měl touto dobou bilanci 11 gólů ve 12 zápasech.



Hvězdný Portugalec se ke kritickým slovům Messiho nevyjádřil, stejně tak nereagoval na posměšky fanoušků na sociálních sítích.



Naopak, na svém instagramu v úterý, zhruba 36 hodin po zápase s Vigou zveřejnil fotku z posilovny s komentářem: „Bez ohledu na to, jak dlouho trvá bouřka, slunce se vždy na obloze znovu rozzáří.“



Jen jestli ten nečas na Madridem netrvá už nějak moc dlouho...