Křetínského poslední varování. Začněte konečně vyhrávat, nebo přijdete o peníze

Sparťanský realizační tým rozšířil Oto Brunegraf, kterého ze svých služeb uvolnil slovenský svaz. Brunegraf bude prvním asistentem kouče Hapala, společně pracují už od roku 2007.

Naposled byli u slovenské reprezentace do 21 let. Hapal mohl do Sparty odejít už na začátku března, Brunegraf ještě musel tým vést v kvalifikačních zápasech s Albánií, které Slováci vyhráli 3:2 a 4:1.