Krčmář je biatlonistou roku, u fanoušků zvítězila Vítková

PRAHA Olympijští medailisté se podělili o biatlonové ceny. Stříbrný muž ze sprintu z Pchjongčchangu Michal Krčmář se stal poprvé českým biatlonistou roku, majitelka bronzu ze stejné disciplíny Veronika Vítková vyhrála u fanoušků.

Krčmář přerušil tříleté panování žen a navázal na triumf Ondřeje Moravce z roku 2014. O rok později uspěla Vítková, další dva ročníky ovládla Gabriela Koukalová, která uplynulou sezonu vynechala a její návrat k biatlonu je nejistý.



Výsledky ankety Biatlonista roku: 1. Michal Krčmář, 2. Veronika Vítková, 3. Markéta Davidová, 4. Ondřej Moravec, 5. Tomáš Krupčík. Trenér roku: Ondřej Rybář. Talent roku: Vítězslav Hornig. Skokan roku: Markéta Davidová. Síň slávy: Stanislav Řezáč (mj. trenér zlaté štafety žen z roku 1993) Hlasování fanoušků na serveru iDnes.cz: 1. Vítková, 2. Krčmář, 3. Davidová, 4. Moravec, 5. Krupčík.

„Tohle je třešnička, ale to stěžejní přišlo v zimě, na olympiádě. Určitě si té ceny vážím, ale že bych to extrémně prožíval, to asi ne. Spíš jsem rád, že se vidím se spoustou známých, popovídám si s nimi,“ řekl Krčmář na slavnostním galavečeru v pražském Foru Karlín. Cenu si podle jeho slov zasloužila Vítková. „Já sice mám stříbro a Verča bronz, ale jinak měla v sezoně mnohem kvalitnější výsledky,“ prohlásil.

Vítkové se vedle olympiády dařilo i ve Světovém poháru, v kterém dojela třikrát třetí a celkově byla osmá. „Celou sezonu jsem se krůček po krůčku dostávala nahoru a vyvrcholilo to na olympiádě, kde jsem si vyjela medaili. Pak jsme se dokázala dál zkoncentrovat a nakoplo mě to dál do další přípravy,“ řekla.

Medaili nosí všude sebou. Naposledy cenný kov ukazovala dětem. „Které jsou na léčení na transplantaci kostní dřeně,“ přiblížila. Stále si vybavuje především pocity při vyhlášení. „A přijetí v Českém domě, to bylo hrozně hezké,“ doplnila Vítková, která v hlasování fanoušků portálu iDnes.cz dostala 2689 z 5367 hlasů.

„Byla to úspěšná sezona. Je to taková sezona po Gabče, jak říkáme,“ řekl na pódiu znovuzvolený šéf svazu Jiří Hamza a přál si, aby diváci dál sledovali biatlon ve velkém počtu a za čtyři roky na OH v Pekingu mohli slavit zlatou medaili.

Bývalá vítězka Světového poháru a mistryně světa Koukalová na vyhlášení chyběla, protože nedostala od svazu pozvání. „Naprosto chápu, že mě letos nepozvali - nezávodila jsem, ani jsem oficiálně a definitivně neukončila kariéru. Vydala jsem knihu, která vzbudila mnoho emocí. Jejich rozhodnutí plně respektuji,“ uvedla v prohlášení pro média. V knize „Jiná“ psala i o rozporuplných vztazích s členy reprezentace i trenéry a při křtu řekla, že si návrat do českého biatlonového týmu neumí představit.

Titul Skokan roku připadl juniorské mistryni světa a naději Markétě Davidové. Trenérem roku byl zvolen loučící se šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář, který se podle předpokladů nově posunul na post sportovního ředitele svazu.

Realizační reprezentační týmy oznámí vedení svazu v nadcházejících dnech, stále vede jednání o jejich složení; především se řeší pozice trenéra žen.

Biatlonovou nadějí roku se stal jilemnický Vítězslav Hornig, do Síně slávy vstoupil trenér mistryň světa ze štafety v Borovci z roku 1993 Stanislav Řezáč, jehož syn Stanislav Řezáč mladší je úspěšným dálkovým běžcem.