Kraulař Micka poplave finále ME, Chrápavý překonal rekord, ale nepostupuje

KODAŇ Jan Micka postoupil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Kodani do pátečního finále závodu na 1500 metrů volný způsob. V rozplavbách byl pátý, časem 14:35,75 jen o 64 setin sekundy zaostal za vlastním českým rekordem. Tři další čeští plavci nastoupí ve čtvrtek odpoledne v semifinále, Simonu Baumrtovou čeká finále znakařské stovky. Naopak prsaři Filipu Chrápavému nevynesl postup ani nový český rekord na 200 metrů.

Micka v druhé rozplavbě nejdelšího závodu ME dohmátl na druhém místě, kuriózně se o něj na setinu stejným časem podělil s Victorem Johanssonem ze Švédska. V závěrečné rozplavbě je pak překonali tři soupeři. Nejrychlejší byl Ukrajinec Mychajlo Romančuk, stříbrný medailista z letního MS v Budapešti.



„Po sedmistovce se mi nějak sevřelo břicho a bylo mi na zvracení. Bál jsem se, že nedoplavu, že to tam pustím. Naštěstí jsem to nějak překousl,“ řekl Micka v tiskové zprávě. „Závěr bolel, říkal jsem si už dost, stačí. Najednou se tam přiřítil ten Švéd, musel jsem do poslední padiny makat, abych ho zařízl, ale dohmátli jsme na setinu stejně,“ dodal.

Ve finále touží po medaili a osobním rekordu. „Medaili chci pokaždé, poslední dvě tři Evropy jsem byl vždycky čtvrtý. Už těch čtvrtých míst bylo dost,“ prohlásil Micka.

Chrápavý překonal deset let starý český rekord na 200 metrů prsa, ale do finále mu to nepomohlo. Osmnáctiletý reprezentant skončil časem 2:08,21 v rozplavbách na 18. místě, k postupu by musel zrychlit ještě o více než dvě sekundy.

Z čela historických českých tabulek Chrápavý vymazal o 26 setin horší výkon Jiřího Jedličky z finále ME 2007 v Debrecínu. „Dobře to dopadlo. Jsem absolutně šťastný, že český rekord padl. Doufal jsem i v trochu lepší čas, ale nemůžu být nespokojený,“ uvedl.

O rok starší znakař Tomáš Franta postoupil z šestého místa do semifinále stometrové trati. V rozplavbách útočil na vlastní český rekord z listopadu, časem 51,13 za ním zaostal jen o desetinu sekundy. „Paráda, odpoledne bych to chtěl ještě vylepšit. Určitě tam bylo pár technických chyb, v závěru chyběly síly. Ale jinak skvělé,“ konstatoval plavec Slávie Chomutov.

V semifinále nastoupí také Kristýna Horská, devátá v rozplavbách polohového závodu na 100 metrů. Postup jí vyneslo nové osobní maximum 1:00,70. Suverénní byla maďarská hvězda Katinka Hosszúová, která nejbližší soupeřku porazila bezmála o tři vteřiny.

Po odhlášení francouzské plavkyně postoupila rovněž Lucie Svěcená, které původně unikl postup do semifinále na 50 metrů motýlek o čtyři setiny sekundy.