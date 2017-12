Krásná lékařka zakázala hráčům předzápasový sex. Spartak dostal od Liverpoolu sedmičku

LIVERPOOL/MOSKVA Nejvýraznějším výsledkem posledních zápasů v základních skupinách Ligy mistrů je ten z legendárního Anfield Road, kam přijel ve středu moskevský Spartak. Domů do Ruska si odvezl debakl 0:7. K lepšímu výsledku nepomohlo ani nařízení týmové lékařky.

Před závěrečnými duely v základní skupině E Ligy mistrů bylo rozložení sil následující. Liverpool měl postup do jarního osmifinále jasné, Spartak se do něj mohl prosmýknout v případě výhry na Anfield Road, pokud by Sevilla s Mariborem maximálně remizovala.

Druhá část předchozí podmínky splněna byla, ve Slovinsku se skutečně zrodila remíza 1:1.

Sestřih zápasu Liverpool vs. Spartak Moskva

Jenže v té době již bylo dávno jasné, že v městě na řece Mersey mají hráči moskevského celku k výhře daleko. Domácí nakonec soupeře potupili sedmi brankami. „Je to ostuda, opravdu jsem si myslel, že tam jedou s cílem uspět, vždyť mají tak skvělý kádr. Nechci nikoho urážet, ale tohle bylo šílené,“ pustil se do Spartaku čestný prezident Ruské fotbalové unie Vjačeslav Koloskov.

Přitom dle ostrovních médiích dělali hosté pro výhru opravdu maximum. Pár hodin před výkonem přinesl například DailyMail článek o tom, že lékařské moskevského celku Victoria Gamejevová zakazuje hráčům dva až tři dny před zápasy jakékoliv sexuální hrátky.

„Z lékařského hlediska pomáhá sex před sportovní aktivitou pouze ženám, muži to mají naopak. Máme dokázáno, že například v bojových sportech může žena zápasit i pět, nebo deset minut po sexu a dosáhne lepšího výkonu, muži fungují jinak,“ řekla krásná lékařka, kterou na Instagramu sleduje na 50 tisíc lidí, pro ruská média před odletem.



V Liverpoolu její slova naplnění nenašla. Je ale samozřejmě otázka, zda ji hráči poslechli...