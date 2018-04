Královna es potvrdila pověst. Ani obranářská mistryně jí neodolala

Stuttgart Tenistka Karolína Plíšková neskákala radostí. Mluvila klidně, málokdy navenek ukazuje, co skutečně cítí. A přece z ní v sobotu odpoledne ve Stuttgartu čišela pohoda. Současná česká jednička stála opřená o zábradlí na tribuně Porsche Areny. Dole na kurtu trénovala Maria Šarapovová. Ruskou ikonu na něj protekčně pustili pořadatelé turnaje WTA, který ve stejné hale začíná v pondělí.

Plíšková ještě neměla úplně odpracováno. Naopak, už v neděli dopoledne ji čeká další fedcupová směna. Půjde však do ní povzbuzená sobotním výsledkem (7:5, 6:3) i výkonem, jímž skolila neoblíbenou sokyni. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Angelique Kerberovou předtím prohrála sedm z deseti vzájemných mačů.



„Mám fakt velkou radost, i když ji moc nedávám najevo,“ řekla hloučku českých reportérů po bitvě dvou bývalých světových jedniček.

Co vás nejvíc potěšilo?

Kerberová je pro mě nepříjemná. S obranářkami mám vždycky problém. Letos se mi proti nim nedařilo. Je to velmi cenné vítězství. Hrála jsem svůj první letošní zápas na antuce. Moc věcí jsem asi líp udělat nemohla. I když já na sobě vždycky najdu nějakou chybu.

Kerberová je na žebříčku dvanáctá. Letos jste neporazila výš postavenou soupeřku. Předvedla jste nejlepší výkon v roce 2018?

Asi jeden z nejlepších. Držel mě servis, na kterém moje hra stojí, což letos mockrát neplatilo.

Nastřílela jste 15 es, vyrobila jen dvě dvojchyby. Nepustila jste rivalku k brejkbolu. První podání jste trefovala s úspěšností 64 procent. Co bylo nejdůležitější?

Měla jsem fajn pocit z toho, jak mi tam padal první servis. I když mi ho třeba vrátila, měla jsem pak kolikrát už docela lehký úder. Když jde úspěšnost přes padesát procent, moje šance stoupají. A patnáct es je hodně slušných.

Pokud v neděli porazíte Görgesovou, je hotovo. Češky budou ve finále. Umíte odblokovat svůdnou vidinu postupu v případě vašeho vítězství?

Myslím, že jo. Navíc je trošičku lehčí jít na první singl. I kdyby se mi nepovedl, pořád můžeme vyhrát, což je pro hlavu lepší. To je jako doservírovat zápas. Musím si s tím poradit.

Bude pro vás Görgesová svým útočnějším stylem přijatelnější soupeřkou než Kerberová?

To si povíme po zápase. Řekla bych, že jo. Udělá víc chyb než Kerberová. Proti Petře se jí hrálo špatně, zítra by se mohla zlepšit. Asi byla trošku nervozní, může se zvednout, takže nechci čekat, že bude hrát blbě. Rozhodně nepůjdu na kurt s tím, že vyhraju 6:3, 6:2. Ale sedět by mi mohla víc. Když jsme se potkaly na WTA Tour, moje hra jí nevyhovovala. Doufejme, že to tak bude zase.

Máte tu manažera a snoubence Michala Hrdličku, tátu, kondičního trenéra Marka Všetíčka, mentálního kouče Mariána Jelínka. Jak je to pro vás důležité?

Jsme tu skoro v plné sestavě. Jen Krupík (tenisový trenér Tomáš Krupa) mě sleduje z gauče. Dostal na dva týdny volno. Už samotný fedcupový tým je početný. Ale tohle jsou mí chlapi, kteří fandí jenom mě a znají mě nejlíp. Jsem ráda, když je mám s sebou. Tahám s sebou pořád dva tři lidi, což se mi osvědčilo. Na turnajích vytvoří fajn atmosféru, uděláme si pohodu. Na kurtu si vždycky jednoho z nich najdu v hledišti a podívám se na něj, což mi pomáhá.