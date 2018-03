Královec měl penaltu odpískat sám, zato videorozhodčí byl perfektní, říká Mlsna

Praha Ještě dlouho po skončení sobotního derby fotbalové ligy mezi Spartou a Slavií se mluvilo o překvapivém počtu využití videa v tomto sledovaném utkání. Místopředseda Komise rozhodčích Petr Mlsna si jeho užitečnost pochvaloval. „Videorozhodčí byl perfektní, především timing a rychlost rozhodování, netrvalo mu to dlouho,“ uvedl v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz.

Zároveň však musel poukázat na přehmaty trojice sudích na hřišti včetně mezinárodně ostříleného hlavního Pavla Královce. „Rozhodčí se chyb dopustili, to je bez diskuse. Naštěstí video vše uvedlo na pravou míru a přispělo k férovému výsledku utkání,“ uvedl 39letý Mlsna, který je zároveň náměstkem ministra vnitra a jehož jméno se skloňuje v souvislosti s možným obsazením křesla příštího ministra spravedlnosti.



Na dnešním zasedání komise rozhodčích se s kolegy budou výkony sudích znovu zaobírat.



Videoasistent v derby opravil hned čtyři zásadní výroky hlavního sudího Královce, což je hodně. Jak tento fakt hodnotíte?

Bylo to jen ve třech případech. V situaci, kdy nebyl uznán gól Spartě, signalizoval ofsajd již asistent na hrací ploše a video správnost rozhodnutí jen ověřilo. Samozřejmě to vyhodnocovat budeme, ale je potřeba vzít v úvahu jednu věc. Ten, kdo sedí při utkání za videem (tentokrát Miroslav Zelinka), má také status rozhodčího. A v každém z těchto případů tým rozhodčích jako celek přijal správné rozhodnutí, tzn. že je v globálu důležité, aby situaci správně vyřešil buď rozhodčí přímo na hrací ploše, nebo videorozhodčí. Ale to, že rozhodčí na hřišti udělali chyby a nepřijali rozhodnutí sami o sobě, samozřejmě komise vyhodnotí.

Petr Mlsna

Hlavní rozhodčí má však klíčovou zodpovědnost. Nevrhá to na úroveň sudích, zvlášť když zde jde o tak zkušeného arbitra, špatné světlo?

Jsem přesvědčen o tom, že v tak vypjatém utkání, jako je derby, logicky bude vzhledem k nasazení obou mužstev vždy více sporných situací. Obě mužstva vždy budou chtít takovýto zápas vyhrát, a logicky tak v pokutových územích bude vznikat více sporných situací a soubojů, než tomu bude v utkání, kde se hráči do pokutového území dostanou pouze sporadicky. Pavel Královec odvedl slušnou práci, nicméně zejména situaci v nastaveném čase utkání měl vyhodnotit přímo na hrací ploše a videorozhodčí měl jeho rozhodnutí pouze potvrdit, a nikoliv naopak.

Sparťan Štetina podrazil slávistu Tecla v pokutovém území přímo před ním...

To chyba samozřejmě je. Když se na to podíváte laicky: například hraní rukou deset centimetrů před pokutovým územím nebo už v něm se posuzuje složitě. Na druhou stranu v situaci, která nastala v 94. minutě, rozhodčí musí vidět, že došlo k přestupku. Při (dnešním) zasedání komise rozhodčích všechny věci probereme.

Množství verdiktů videorozhodčího nahrává kritikům videa, že se hra bude kouskovat a že se sudí na hřišti mohou bát sami rozhodnout. Budete na ně apelovat, aby se nezdráhali přijmout zodpovědnost, a video tak nebylo nadužíváno?

Žádný rozhodčí nejde na hřiště s tím, aby za sebe nechával rozhodovat video. A jelikož jsou verdikty sudích někdy chybné, na jejich opravu video slouží. Určitě to nemá být alibi, aby se sudí vyhýbali sporným rozhodnutím. Vždyť i rozhodnutí nenařídit pokutový kop je rozhodnutí. Jenže v tomto případě to bylo rozhodnutí špatné. Stejně jako kdyby penaltu pískl a pak by se ukázalo, že nebyla.

Derby ukázalo užitečnost videa a také ohlasy ne jeho využití byly většinou pozitivní. Z toho musíte mít radost, že?!

Těší nás, že tato naše dvouletá práce konečně má nějaký pozitivní efekt a ohlas. Právě pro takové zápasy, jako je derby nebo klíčové utkání o titul, je video velmi užitečné. Úplně nejraději bychom byli, kdyby FAČR a LFA měly peníze na to, aby video mohlo být na všech zápasech. Ale to je otázka finančních možností obou institucí.

To je právě jedním z problémů, které zavádění videa u nás provázejí. Pouze částečné pokrytí podle některých názorů narušuje regulérnost soutěže.

To ale vůbec není o komisi rozhodčích. Výběr zápasů záleží na tom, který přenos je vysílán v O 2 TV. Ta je momentálně jediný poskytovatel technologie pro využití videorozhodčího během utkání. V současnosti je to tedy o klubech v profesionální soutěži. Musí si uvědomit, že pokud má být video na každém zápase, je potřeba investovat peníze pro technologii nejen do přenosů, ale také do jejího zabudování v infrastruktuře jednotlivých stadionů. Aby stadion během zápasů mohl dvanácti kamerami, s nimiž videorozhodčí nyní pracuje, nejen disponovat, ale také aby celý projekt správně fungoval. Na komisi rozhodčích pak je, aby sudí byli řádně proškoleni a uměli video správně využívat.

Máte signály, že by v příští sezoně mohlo být využívání videa častější?

Předpokládá se, že ano, ale jestli to budou dvě utkání za kolo, nebo sedm, to říct nedokážu. Závisí to čistě na finančních prostředcích.

Rozhodčí a videorozhodčí by byli na plné vytížení připraveni?

Komise rozhodčích věnovala zimní přípravu maximálnímu proškolení rozhodčích, všichni dostali do češtiny přeloženou metodiku FIFA, promítali jsme desítky různých situací, zkoušeli jsme videorozhodčí na utkáních Juniorské ligy, konzultovali naše poznatky s FIFA apod. Z hlediska komise rozhodčích je připraveno na top úrovni celkem osm videorozhodčích, kteří splňují vysoké standardy pro tuto práci, jak je stanovila FIFA. Rozhodčí jsou připraveni velmi dobře.