Kouzelná páska. Kapitán Hušbauer rozhodl o výhře Slavie a přiblížil ji postupu

Netanja (Od našeho zpravodaje) Dvakrát napřáhl z dálky, dvakrát jeho rána zapadla přesně do růžku: jednou do horního, pak do spodního. Parádní výkon Josefa Hušbauera pomohl fotbalové Slavii k cennému vítězství 2:0 na hřišti Maccabi Tel Aviv, které výrazně přiblížilo postup.

Ani jednu branku příliš neslavil, přitom hlavně ta první byla vážně výstavní: táhlá střela letěla tak přesně, že brankář Rajkovič neměl sebemenší šanci zasáhnout.



„Já nikdy moc radost nedávám najevo, spíš to prožívám uvnitř,“ usmíval se Hušbauer, kterému trenér Šilhavý dal poprvé ve skupině šanci v základní sestavě - a navrch i kapitánskou pásku. „Dal jsem dva góly, tak na mě měla asi dobrý vliv. Jsem rád, že jsem se konečně trefil z dálky.



Odehrál jste nejlepší zápas v evropských pohárech?

Co se týče gólů, asi ano. Výkon určitě nebyl nějaký extra, nebylo to optimální, ale za branky jsem rád.

Už předtím trefil břevno Zmrhal. Měli jste v plánu to často zkoušet z dálky?

Jo. Věděli jsme, že hřiště je mokré a že tyhle balony, když se dobře trefí, tak docela slušně létají. Proto jsme to zkoušeli z větší vzdálenosti.

Měli jste v nějaké chvíli obavu o výsledek?

Nemyslím si. Věděli jsme, že Maccabi bude držet balon, že je to kombinační tým. Ale pak jsme se přesvědčili, že hráli většinou do strany, měli málo kolmých přihrávek. V první půli jsme se dostali do příležitostí, které jsme měli využít líp a dát góly - kdybychom se trefili dřív, uklidnili bychom se. Ale nakonec to vyšlo ještě před pauzou, což pomohlo.

Doteď jste hrál v této sezoně Evropskou ligu jen v domácím zápase proti Maccabi. Byl jste o to víc nabuzený?

Určitě jsem se těšil, v základu jsem hrál pohárové utkání po dlouhé době. Dá se říct, že jsem si to i užíval. Byl jsem rád, že jsem dostal možnost se ukázat i v Evropě.

Chyběly vám pohárové zápasy?

Je to trochu něco jiného, víc sledované, kvalita je na vyšší úrovni. Určitě pro mě dobré, že jsem teď naskočil.

Předstihli jste v tabulce dosud druhou Astanu, která prohrála s Villarrealem. Sledovali jste její zápas?

ledovali. Někdo jen výsledek, někdo i přímý přenos. Věděli jsme, že nedokázali bodovat, což je pro nás velmi dobře.

Pomohlo vám to psychicky? Věděli jste, že i když ztratíte, nebude konec postupových nadějí.

Určitě to bylo pozitivní. I kdybychom nevyhráli, dalo by se to brát, že se nic neděje a že si to rozdáme doma s Astanou. Je jen dobře, že jsme to zvládli a v posledním utkání stejně chceme vyhrát.

Postup už je blízko, ne?

Dá se říct, že jo. Hrajeme doma, před našimi fanoušky, tam jsme silní. Měli bychom určitě postoupit, to je hlavní cíl. Je úspěch, že když je Slavia v pohárech po takové době, hraje o postup. Jsem rád, že nejsme někde vzadu, že jsme na postup. Doufám, že to využijeme.