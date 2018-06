Kousne Suárez soupeře? Nastoupí Putin za Rusko? Nejbláznivější sázky na fotbalové MS

PRAHA Věříte, že ruský prezident Vladimir Putin zazpívá sólo při slavnostním zahajovacím ceremoniálu světového šampionátu fotbalistů? Vsaďte si na to a ze stokoruny můžete udělat bez námahy dvacet tisíc korun.

Mistrovství světa ve fotbale patří tradičně k nejsledovanějším světovým sportovním akcím a k takovým akcím patří také sázkaři, kteří se podobným akcím věnují ve velkém. Výjimkou není ani Česko, kde fanoušci například prosázeli na hokejovém šampionátu přes 1,3 miliardy korun. Fotbalový šampionát může tuto částku klidně překonat.



Některé sázkové kanceláře v České republice i po celém světě si připravily pro své zákazníky několik speciálních sázkových příležitostí, kterými si humorným způsobem chtějí získat sázkaře na svou stranu.

U sázkové kanceláře Fortuna si tak můžete vsadit, že Vladimir Putin zazpívá při úvodním ceremoniálu mistrovství v kurzu 200:1. Pokud by vystoupila dokonce kontroverzní ruská skupina Pussy Riot, můžete vyhrát v kurzu 100:1.

Jsou však ještě daleko bláznivější sázky. Jedna z nejvyšších v kurzu 9000:1 vám dává šanci vyhrát, pokud Rusko vyhraje fotbalové mistrovství a do konce roku 2018 vrátí Krym Ukrajině. O něco menší výhru můžete získat, pokud si vsadíte na to, že někdo během MS ukradne most na Krym nebo FIFA na poslední chvíli nominuje na šampionát Severní Koreu.

Pokud fandíte sovětskému kreslenému seriálu „Jen počkej, zajíci!“, vsaďte si na to, že na hřiště vnikne zajíc a vlk a můžete vyhrát v kurzu 600:1. Kdyby se na hřiště dostal dokonce medvěd, máte šanci vyhrát padesátinásobek svého vkladu.

Dorazí Alžběta II. nebo princ Harry?

Sázet se dá i na přítomné státníky. Jestli věříte, že se na jakémkoliv utkání ruské reprezentace objeví v hledišti český prezident Miloš Zeman a trefíte se, vyhrajete v kurzu 100:1. Ještě třikrát takový kurz je na návštěvu britské královny Alžběty II., přestože její tým se turnaje na rozdíl od Čechů účastní.

Kancelář Victoria Tip dokonce věří, že se některý ze státníků může dostat na hřiště. Stejný kurz 6000:1 vypsala na to, že do zápasu svých týmů zasáhne Vladimir Putin nebo čerstvý ženáč a královská Výsost vévoda ze Sussexu princ Harry.

Sázkové kanceláře si utahují i z reklamních smluv hlavních hvězd šampionátu. S kurzem 77:1 si můžete vsadit na to, že se bude Portugalec Cristiano Ronaldo občerstvovat produktem viditelně označeným jeho partnerem Herbalife, který vyrábí potravinové doplňky. Dvě stě padesátinásobek svého vkladu vyhrajete, pokud se bude Argentinec Lionel Messi občerstvovat při utkání bramborovými lupínky Lays.

Ve hře je i opakování herních situací z poslední doby, takže si můžete s kurzem 55:1 vsadit na to, že egyptská hvězda Mohamed Salah bude muset stejně jako ve finále Ligy mistrů střídat po zákroku španělského obránce Sergio Ramose. Pokud by se opakovala čtyři roky stará situace a Uruguayec Luis Suárez znovu kousl do protihráče, můžete vyhrát stopadesátinásobek své sázky.