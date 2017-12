Koukalová věnovala korunu mámě. Míchají se tu ale jablka s hruškami, řekla o ceně

Praha Biatlonistka Gabriela Koukalová by nejraději rozbila korunku za triumf v anketě Sportovec roku a věnovala střepy všem sportovcům pro štěstí. Nakonec trofej věnovala mamince. Na tiskové konferenci pak bylo oznámeno, že v polovině ledna Koukalová ohlásí, zda pojede na olympijské hry.

Osmadvacetiletou Koukalovou brzdí v přípravě už od léta potíže s lýtkovými svaly a kvůli bolestem stále nemůže trénovat naplno. Držitelka kompletní sady medailí z letošního mistrovství světa proto ještě v této sezoně nestartovala.



„V polovině ledna bude vydáno prohlášení a uvidí se, jak to bude s olympijským startem. Do poloviny ledna proto poprosíme o klid a čas na přípravu,“ uvedl za Koukalovou moderátor tiskové konference Michal Dusík po galavečeru.

Samotná biatlonistka před půlnocí odpovídala jen na dotazy týkající se jejího premiérového vítězství v anketě sportovních novinářů.

„Každá trofej je pozitivní pecka a dodá motivaci. Je to super a doufám, že to není to poslední, co jsem ve své sportovní kariéře řekla, a budu to moci potvrdit dalšími výsledky,“ řekla.

Doplnila však, že anketa není úplně fér, protože se podle ní nedají porovnávat výkony jednotlivých sportovců.



„Možná si proti sobě poštvu hodně lidí, ale už dřív jsem říkala, že se míchají jablka s hrušky, že se porovnává neporovnatelné.“

Co nejvíce podporovat se snaží dceru matka a bývalá běžkyně na lyžích Gabriela Soukalová.

„Zdraví je na prvním místě a myslím, že dělá dost, aby se mohla vrátit, ale někdy si organismus řekne dost. Nechci dělat závěry, všechno se rozhodne během ledna,“ uvedla medailistka z olympijské štafety v Sarajevu 1984.