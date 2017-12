Koukalová už s týmem trénovat nebude, nemělo to smysl, mrzí trenéra Rybáře

Hochfilzen Zraněná biatlonistka Gabriela Koukalová se bude v příštích dvou týdnech připravovat samostatně.

Po úvodu sezony, který strávila s reprezentačním týmem na Světovém poháru v Östersundu, přestože zatím nemůže závodit, se od reprezentace odpojila a místo do dějiště dalšího SP v Hochfilzenu se po dohodě s trenérem Ondřejem Rybářem přesunula do rakouského Obertilliachu.



Osmadvacetiletou Koukalovou brzdí v přípravě už od léta potíže s lýtkovými svaly a kvůli bolestem stále nemůže trénovat naplno.

„Byla s námi v Östersundu, ale ty tréninky vůbec neprobíhaly, jak jsme si představovali. Na rovinu můžu říct, že to nikam moc nevedlo, takže nemělo smysl, aby tu byla dál s týmem a protloukala se závodním programem,“ řekl v Rakousku Rybář českým novinářům.

„Takže odjela do Obertilliachu, kde bude sbírat poslední síly psychické a fyzické, jestli se něco ještě pohne,“ dodal.



Vyhlídky české hvězdy na start na olympijských hrách v Pchjongčchangu jsou stále velice nejisté, víc se uvidí na přelomu roku.

„Řeknu na rovinu: po tom, co jsem viděl a jak to šlo s tréninkem, nemyslím si, že by to mělo nějaké zásadní změny. Je to ale o nějaké psychické pohodě a uvidíme, co udělá ten čas, o kterém jsme mluvili. Nikdy nevíte, co se může den ze dne stát, nicméně nějaké velké naděje si nedělám,“ dodal Rybář.