Koukalová, Samková či Sáblíková? České hvězdy před OH sužují problémy

PRAHA Devět medailí, z toho dvě zlaté – to je rekordní počet cenných kovů ze zimních olympijských her, které čeští sportovci získali před čtyřmi lety v Soči. Alespoň přiblížit se tomuto zisku bude v únoru v Pchjongčchangu obzvlášť těžké. Vždyť tři největší želízka v ohni Gabriela Koukalová, Martina Sáblíková a Eva Samková se v současnosti potýkají se zdravotními problémy.

V pořadí 23. zimní olympiáda začíná už za šest týdnů, s českými medailovými nadějemi to však v tuto chvíli nevypadá příliš dobře. Hned šest medailových pozic vybojovali v Soči biatlonisté, sportovkyni roku 2017 Gabrielu Koukalovou, která přispěla ke dvěma stříbrům a jednomu bronzu, však už od léta sužují problémy s lýtkovými svaly. Zda i přes problémy s pohybem do Koreje poletí, nebo ukončí předčasně sezonu, aniž by do ní zasáhla, oznámí během ledna.



„Myslím si, že mi k tomu problému výrazně dopomohla změna techniky jízdy na lyžích, o kterou jsem se v posledních dvou letech snažila na základě pokynů, které jsem dostala. Nebyla jsem přesvědčená, že je to dobře, protože se mi tato technika od začátku zdála velmi náročná na chodidla a lýtka, nevhodná pro závodnici s mou tělesnou konstitucí,“ stěžovala si v úvodu této sezony Koukalová pro deník Sport.

I když svá slova později korigovala, bylo jasné, že v biatlonovém týmu to nešlape tak jako v Soči nebo předchozích dvou sezonách, kdy si Koukalová dojela pro velký křišťálový glóbus pro celkovou vítězku Světového poháru a poté i pro kompletní medailovou sbírku na mistrovství světa.

Podle představ se nedaří ani dalšímu medailistovi z letošního MS v Hochfielzenu a dvojnásobnému držiteli cenných kovů ze Soči Ondřeji Moravcovi. Za očekáváním jsou i další tradiční opory Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Michal Šlesingr či Michal Krčmář.

Zvedne se Sáblíková?

Šéftrenér českého týmu Ondřej Rybář nejhorší vstup do sezony za posledních šest let však tak černě nevidí a upíná naděje právě k olympiádě. „Už jsem podobné stavy zažil, kdy byl začátek jalový – a i tehdy to hned všichni odsuzovali. Třeba před dvěma lety v prosinci a pak jsme dělali samé stupně vítězů. Ať si nás teď lidi odsuzují, jak chtějí, to nás nezrychlí. Pro nás je rozhodující, zda budeme dělat naši práci dobře na vrcholu sezony. Jestli někdo hned po prvních závodech říká, že ji máme dělat jinak, může si to jít zkusit,“ brání se Rybář.

V ideální pozici není před svými čtvrtými zimními hrami ani pětinásobná olympijská medailistka Martina Sáblíková. Nejúspěšnější rychlobruslařka světa posledních deseti let bude v Pchjongčchangu obhajovat zlato a stříbro ze Soči a pozici úřadující světové šampionky ve víceboji, vstup do sezony však ani jí kvůli zdravotním problémům nevyšel podle představ. Když překonala problémy s kolenem, musela se potýkat s bolestmi zad a na úvod sezony se po delší době nevešla na své oblíbené trojce na stupně vítězů.

„Určitě se necítím neporazitelná. Patřím do pěti až deseti holek, které bojují pravidelně o medaili. Ale jistou nikdy nemám. Jak se opakují úspěchy, roste odpovědnost. Sama často přemýšlím, jaké to bude, až se to jednou nepovede. Hlavou se mi honí spousta otázek. Co se stane, až nebudu v optimální formě? Co když bude někdo rychlejší? Je to psychicky strašně náročné. Ale kvůli fanouškům nechci nikdy prohrát,“ přiznala Sáblíková pro deník Právo.



Samková proti ramenu

Druhou českou olympijskou vítězkou ze Soči je snowboardcrossařka Eva Samková. Stejně jako Koukalová a Sáblíková i ona bojuje s časem. V prosinci si totiž v tréninku poranila operované rameno. Na rozdíl od Koukalové ji však toto zranění v přípravě na hry neomezí.

„Moje ramena jsou všelijaká, dopředu se nedá moc předvídat. Určitě ale budu připravena na přípravu před olympijskými hrami,“ uvedla pro LN Samková, která v Soči všechny odborníky ohromila výhrami stylem start–cíl.

Obojživelnice Ledecká

Ve světle pochroumaného zdravotního stavu všech tří největších českých adeptek na medaili se tak do popředí zájmu dostává elitní snowboardistka a zároveň výborná sjezdařka Ester Ledecká. Sjezdařskou sezonu zahájila svými maximálními výsledky – dvěma třináctými místy ve Světovém poháru; svou hegemonii mezi snowboardistkami pak potvrdila dvěma prvenstvími v úvodních dvou podnicích sezony.

„Chodí za mnou soupeřky a ptají se mě, jak je vůbec možné, že se mi tak daří. Mají ze mě radost, všichni mi teď fandí. Na olympiádě bych chtěla jet sjezd, super-G, obřák a k tomu paralelní obřák na snowboardu. Záleží, jak se mi bude dařit v dalších závodech, ale já s tím takto počítám,“ vyhlížela hry na vyhlášení Sportovce roku Ledecká.

Navíc jako každou olympiádu mají medailové ambice i hokejisté. Zvlášť poté, co v generálce na Channel One Cupu porazili silné týmy Finska, Kanady a Švédska. A tyto cenné výhry dávají bez hráčů z NHL českému týmu solidní šanci na úspěch. Chopí se jí Jandačův výběr? Anebo uspěje z českých sportovců někdo, od koho se medailový zisk neočekává?