Koukalová o Rybářovi: Děsně se mi líbil, náš vztah pokazilo setkání s manželem

Praha Dlouhá léta pod jeho vedením sbírala jedno vítězství za druhým. Gabriela Koukalová zná bývalého šéftrenéra biatlonové reprezentace Ondřeje Rybáře dlouhé roky a svého času do něj byla prý i zamilovaná. Teď je však vše jinak. „Od té doby, co se seznámil s tehdejším přítelem Petrem Koukalem jsme si nerozuměli a máme od sebe čím dál tím větší odstup,“ píše Koukalová v nedávno vyšlé autobiografii.

Otevřená zpověď s názvem Jiná, kterou Koukalová napsala spolu s novinářem z MF DNES Martinem Moravcem, vzbudila velké vášně a ostře se pouští do většiny lidí, kteří se léta kolem slavné biatlonistky pohybovali. Nevynechala ani svého dlouholetého trenéra Ondřeje Rybáře, který je považován za jednoho ze strůjců úspěchů českého biatlonu v posledních letech.

„Jako malé holce se mi Ondra Rybář děsně líbil. Trénoval pod mými rodiči a měl takový divný účes, jako by ho někdo ostříhal podle hrnce. K tomu nosil obrovské brýle. Časem je sundal, vlasy zkrátil a já se do něj zamilovala,“ přiznala prvmí setkání s budoucím trenérem Koukalová.

Rybář totiž s biatlonem začínal na gymnáziu v Jablonci pod matkou Koukalové Gabrielou Soukalovou. Nebyl prý příliš talentovaný, zato byl obrovský dříč a dokázal ze sebe dostat všechno, což z něj dělalo výborného kandidáta na trenéra.

Ondřej Rybář

O spoustu let později, když si Koukalová před olympiádou v Soči prosadila odchod trenéra Jindřicha Šikoly od reprezentace, šla hned šla za Rybářem, který v té době byl trenérem mužské reprezentace.

„Nevěděl jsem, jestli to myslíš vážně, nebo jestli si jen nechceš jít mezi kluky povyrazit. Ale znal jsem tě a znal jsem tvoji mámu, která mě toho spoustu naučila. I když už jsem pro ni byl později spíš přítěží, nikdy mě nekopla do zadku. Musel jsem tě vzít,“ vzpomínal na tehdejší debatu s Gábinou.

Počáteční úspěchy

Rybář byl pro nadějnou biatlonistku novým impulsem do tréninku. Začala pod ním tvrdě dřít, tréninky společně s muži jí pomáhaly ve zlepšení a náročným přístupem dostal Rybář z Koukalové maximum.

„S ním bylo najednou všechno jiné. Když jsem na trati nemohla, myslela jsem na něj. Byl pro mě hrdina, který si k sobě vzal neznámou holku a já ho nechtěla zklamat,“ popisuje.

Žádné nadšení však netrvá věčně. „Ondra má obrovské ego a do krve se pere za svůj názor, i když se ukáže, že není správný. Je tvrdohlavý a málokdy uzná, že má pravdu někdo jiný. To radši dál a dál vytahuje argumenty. Dlouho mi to vadilo a až časem jsem pochopila, že právě díky tomu egu a díky tomu, že od každého očekává absolutní kázeň, nás dotáhl do špičky,“ vypráví Koukalová.

I přes časté hádky byl vztah mezi Rybářem a Koukalovou stále dobrý. Sama biatlonistka říká, že jejich vztah ostatní v týmu popisovali až jako manželský. Chvílemi se nenáviděli, krátce poté se spolu smáli. Jedině u Koukalové dlouho uváděl, že je její osobní trenér.

Trable začal působit vztah s Petrem Koukalem

Problémy nastaly, když se Koukalová seznámila se svým nynějším manželem Petrem. „Náš vztah se hodně poničil ve chvíli, kdy si poprvé podal ruku s Petrem (Koukalem). Od toho dne jsme si už nikdy tak nerozuměli a já zjistila, že se v něm vlastně nevyznám. Přestala jsem se mu svěřovat a měli jsme mezi sebou čím dál větší odstup.“

Bývalý přítel Míra lidem z okolí biatlonu nevadil, Koukal byl podle Gabriely u Rybáře a spol. od začátku pod drobnohledem a jí to vadilo. Tím se vztahy v týmu výrazně zhoršily.

„Došlo to dokonce tak daleko, že když nám později přál na svatbě, měla jsem pochyby, jestli to myslí vážně. Petr pro něj byl jako červený hadr. Nevěděla jsem, komu z nich věřit. Bál se, jestli Petr neubližuje mě. Kolikrát jsem se s Petrem po telefonu pohádala a mítso tréninku se šla vybulet do auta, což Ondra i ostatní samozřejmě viděli,“ píše Koukalová.

Biatlonistka Gabriela Koukalová s manželem Petrem na návštěvě Karlových Varů během festivalu.

Rybář spolu s ostatními včetně šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy Koukala podezřívali, že měl prsty v nepovedeném úvodu sezony 2014/15. V prvním závodě nové sezony skončila Koukalová dvaašedesátá a slabší výsledky ji pronásledovaly až do světového šampionátu na závěr sezony.

Snaha o nápravu

Až po třech letech období nejhorších pocitů pominulo a Koukalová byla ochotná se o Petrovi s Rybářem bavit. Ani tak nebyla debata příliš příjemná.



„Ani mi nemluv o téhle sezoně. Taková bezmoc. Jako bych měl dítě a nedokázal mu vysvětlit, že se řítí do pekel. Teď už o tom spolu můžeme mluvit, ale tehdy to nepřicházelo v úvahu. Cokoliv jsem řekl, hned jsi otočila tak, že jdu proti tobě a Petrovi. Že vám chci šlapat po štěstí. Přitom proti vašemu vztahu nikdo nebyl, to jste trochu nafoukli. Dost se mě dotklo, když jste to tehdy říkali do novin,“ popisuje rozhovor s Rybářem majitelka dvou stříbrných medailí ze Soči.

Koukalová se Rybářovi omluvila a trochu si vzájmené hašteření vyříkali, jejich vztah už však od té doby nebyl nikdy takový, jako na začátku.

„Čím víc jsem toho řekl, tím jsem byl horší a najednou se mezi námi udělal hrozný odstup,“ říká v knize Rybář.



„To je pravda. Už jsme si nebyli tak blízko,“ uzavírá Koukalová.