Koukalová nejede ani do Oberhofu, německou zastávku SP vynechá také Šlesingr

Stále bez české jedničky Gabriely Koukalové bude pokračovat Světový pohár v biatlonu. Dalšího dílu olympijské sezony se tento týden v Oberhofu kvůli bolavému kolenu nezúčastní ani Michal Šlesingr. Čtvrtý podnik zimy se koná od čtvrtka do neděle a v jeho dějišti je dvanáctka českých závodníků.

Do Německa odjelo šest žen v čele s Veronikou Vítkovou, kterou doplňují Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Veronika Zvařičová. Sestavu mužů tvoří Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík, Jaroslav Soukup, Adam Václavík a premiérově Ondřej Hošek.



Nejlepší česká sportovkyně minulého roku Koukalová má od léta potíže s lýtkovými svaly a kvůli bolestem netrénuje naplno. Proto ještě v sezoně nezávodila. Do Nového roku vtrhla podle svého facebookového profilu naplno, ale mimo jiné napsala: „Na tréninku už to taková paráda nebyla.“ V prosinci po vyhlášení ankety uvedla, že v polovině ledna oznámí, zda pojede na olympijské hry do Pchjongčchangu.

Šlesingr nenastoupil před svátky do stíhačky ve francouzském Grand Bornard. Po Vánocích jezdil v Bedřichově a v jabloneckých Břízkách. „Koleno vypadá v pořádku, ale na závodění to ještě není. Bude se s Michaelem Málkem připravovat v Novém Městě na Moravě,“ řekl šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář na webu svazu. Do závodů by se měl Šlesingr vrátit příští týden v Ruhpoldingu.

Ačkoliv muži mohou ve Světovém poháru závodit s pěti sportovci, do Durynského lesa jich odjelo šest. „Na programu jsou štafety, a tak trochu spekulujeme s tím, jak ji postavíme. A chceme hrát s více kartami,“ vysvětlil Rybář.

Během vánočních a novoročních svátků pracovali biatlonisté na více frontách. Hlavní základnou přípravy se stal Jablonec nad Nisou, kde trénovalo 14 z 23 členů reprezentačního kádru. Šest mužů vylaďovalo formu v Novém Městě na Moravě, Moravec trénoval v Hochfilzenu a v Rakousku pobývala i Lucie Charvátová, která byla v Seefeldu. Za hranicemi byla také Koukalová.

„Vrátili jsem se ke střeleckému drilu. Hodně jsme se věnovali objemové přípravě, speciální síle i rychlosti,“ řekli k přípravě trenéři žen Zdeněk Vítek a mužů Michael Málek.

„Jednalo se o standardní tréninkový blok, poslední před druhým trimestrem a olympijskými hrami, protože před olympiádou bude navíc příprava ovlivněna časovým posunem. Proto jsme měli v plánu hodně objemů i síly,“ doplnil Rybář.