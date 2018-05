Koukalová: Naposledy jsem stála na lyžích v únoru. Kickbox a box? To je spíše humorné

CO SE JEŠTĚ DO ROZHOVORU PRO PŘÍLOHU DENÍKU LN – PÁTEK NEVEŠLO Zmínila jste, že jste si teď s mámou blízká. Co na vaši zpověď říkala?

Musím říct, že ani nevím, jestli ji už dočetla a jestli si toho humbuku všimla. Vždyť před vámi v posledních týdnech nejde uniknout.

Maminka si určitě nedělá úsudek na základě novinových článků a komentářů. Spíš mě zajímalo, jestli věděla dopředu, co chystáte, nebo s ní vedete dialog přes knihu a média.

Skoro o všem, co je v knize, jsem se s ní už v minulosti bavila. Kromě zkušenosti s anorexií jsem nenapsala, co bych rodičům neřekla. Myslím, že mamka moc dobře ví, jaký mám vztah k tátovi. Není úplně jednoduché s ním vycházet, ani pro ni. Mám ho ráda, snažím se ho chápat, ale nemám s ním extra dobrý vztah, v životě jsem si nepovídala třeba o tom, co se mi líbí za kluka ve škole. Myslíte, že to jiné holky dělají?

Myslím tím, že mě málokdy v něčem podpořil mimo sport. Zároveň ale teď doufám, že mu otevřelo oči, co jsem napsala. Zjistil, že by měl mamce víc pomáhat. Najednou teď například opravil doma plot. I když se to může zdát jako úplná maličkost, přijde mi, že se začal snažit. Uviděl se na chvíli mýma očima. Když píšete o nesnázích v týmu, zarazila mě jedna, jak vy říkáte, negativní věc. Moment, kdy vám trenér rozšteluje měřidlo. Proč by vám záměrně škodil? Není hodnocený podle vašich výsledků?

Tohle byla zkušenost z juniorského věku, kdy jsem začínala s biatlonem a šlapala jsem lehce na paty jeho závodnici, u které se čekalo, že bude na špičce. Přitom jsem se netajila tím, že zdaleka netrénuji tolik, co ostatní. To je ta vaše lenost, že?

No jasně. Spíš jsem byla takový volnomyšlenkář a umělec než systematický dříč. Hodně lidí pak mělo pocit, že biatlonu nedávám tolik a že si nezasloužím dobré výsledky. A ještě si z nich dělám legraci, protože i s částečným tréninkem jsem najednou začala stačit reprezentaci a dostala jsem se na mistrovství světa. Do jaké míry mohlo tyto neshody v týmu způsobit to, že se český biatlon z poloamatérského sportu dostal během čtyř let na naprosto jinou úroveň? Byli na to biatlonisté připravení?

Nevím vlastně, jestli se dá na takové věci připravit. Nikoho nemohlo napadnout, že se jednou dostaneme na vyšší sledovanost, než má hokej a fotbal. V tomto ohledu je to skutečně pohádkový příběh, který se asi nebude jen tak opakovat. Ale když nejsou zkušenosti, každý se spálí a postupně zjišťuje, co funguje a naopak. U nás v biatlonu se teď učíme. Tereza Willoughby