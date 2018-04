Koukalová: Dostala jsem za svou knihu za uši. Ale těší mě, že jsem to udělala

Milí fanoušci, děkuji za všechny vaše milé emaily i vzkazy. Vidím také, že jsem dostala i za uši na sociálních sítích i na některých webech, ale stovky vašich osobních dopisů a příběhů za to stálo. Jsem Vám za ně vděčná, osobně je všechny pročítám a snažím se odepisovat, ale bude mi to trvat, za což se předem omlouvám



Tento týden mě čeká křest knihy, autogramiáda a také několik rozhovorů s novináři. Tušila jsem, že to bude humbuk a chtěla od něj mít trochu odstup a dát šanci mediím i některým z Vás přečíst celou knihu, než se k ní budu dále mediálně vyjadřovat. Je to mnohem složitější než hodnotit závody, protože ty jste většinou viděli a tím se mi to pak komentovalo snadněji



Teď taky po večerech knihy podepisuji a píšu věnování. Snažila jsem se vymyslet, jak zamezit tomu, aby nám poštou chodily domů stohy knih s žádostmi o věnování a podpis. Prosím, žádné vůbec neposílejte. Nedokázala bych to zařídit a naše pošťačky by se asi zbláznily



Využijte prosím buď oficialních autogramiád, které mám domluveny s knihkupci, nebo si objednejte knihu přes web naší rodiny www.koukal.cz/kniha. Část výtěžku z prodeje knihy + každé objednané osobní věnování znamená přispěvek min. 100 Kč na Konto bariéry.



Mějte se fajn, Gábi