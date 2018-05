Koukalová činí pokání: Naprosto chápu, že mě letos na Biatlonistu roku nepozvali

PRAHA Co zasela, to sklidila. Poté, co Gabriela Koukalová ve své autobiografii Jiná pohanila prakticky kompletní český biatlonový tým, se vedení svazu rozhodlo, že jí nepozve na pondělní galavečer Biatlonista roku. A osmadvacetiletá biatlonistka sama přiznala, že to chápe.

„Naprosto chápu, že mě letos nepozvali - nezávodila jsem, ani jsem oficiálně a definitivně neukončila kariéru. Vydala jsem knihu, která vzbudila mnoho emocí. Jejich rozhodnutí plně respektuji,“ vyjádřila se na svém facebookovém profilu.

Jen v televizi tak musela sledovat, jak se z triumfu raduje stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu Michal Krčmář. Ten přiznal, že knihu od Koukalové nečetl a ani jej neláká.

„Ne, nečetl jsem ji. Čtu knihu o (Martinu) Fourcadeovi. Ale jak proběhla prezentace knihy, tak mě to moc nezaujalo a nepočítám, že bych si ji přečetl. Věci, co okolo vyskákaly, mě nezajímají,“ uvedl sedmadvacetiletý biatlonista.

„Já s Gabčou vycházel velmi dobře. Ale lidé okolo mě na knihu nemají moc kladný názor, jde však o to, jestli tito lidé jsou objektivně schopni posoudit všechny věci okolo. Mě nejvíce překvapilo, že Gábina byla nemocná, to jsem absolutně netušil. Jsem rád, že už je v pořádku,“ dodal Krčmář.



Také pětatřicetiletý matador týmu Michal Šlesingr, který s Koukalovou dlouhodobě vystupoval proti dopingu, si udělal na knihu názor.

„Knihu jsem nečetl, ale já ty věci vidím trošku jinak. Asi bych ale kecal, kdybych řekl, že mě některé věci z knihy nepřekvapily. Četl jsem pár článků a titulků v novinách, překvapený jsem svým způsobem určitě byl,“ uvedl Šlesingr.