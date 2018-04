Koukalová bude celebritou i bez biatlonu. S ním by ale byla víc, míní expert

PRAHA Vynecháním další sezony a vydáním šokující knižní zpovědi se biatlonistka Gabriela Koukalová odstřihává od profesionálního závodění. Marketing spojený s její osobou však nutně končit nemusí.

Už rok je Gabriela Koukalová bez závodního biatlonu. A biatlon bez Gabriely Koukalové. Tedy co se výsledků týče.

Významnou marketingovou tváří, nejen biatlonového svazu, přesto byla i během uplynulé sezony, kterou musela oželet kvůli zranění lýtek.



Tehdy alespoň trénovala a pokoušela se o návrat do závodní stopy. Zato nyní si dá od biatlonu pauzu úplně – a možná nadobro.

„Musím říct, že v tuhle chvíli si absolutně neumím představit, že bych se ještě někdy vrátila,“ prohlásila zkraje dubna při oznámení dalšího vynechaného ročníku.

„Ale zároveň to nechci vůbec uzavírat. Neříkám, že končím celou kariéru.“

Gabriela Koukalová s manželem Petrem.

Možná ještě významnější moment přišel minulý týden, kdy vydala autobiografickou knihu s názvem Jiná Gabriela Koukalová.



V ní kromě problémů s anorexií a bulimií poodhaluje složité a pokřivené vztahy, které měla s některými členy reprezentačního týmu a svazu.

Těžko očekávat, že by se do poměrů, na něž si nezřídka stěžuje, chtěla vracet. A zároveň že by ji jmenovaní, již se mohou cítit dotčeni, mezi sebe vroucně znovu přijali.

Proto úspěšná závodnice, mistryně světa, olympijská medailistka a majitelka velkého Křišťálového glóbu logicky přestane být tváří českého biatlonu.

„Rozhodně si myslím, že se zvýší spíš prodej její knížky než její marketingový potenciál. Ten se podle mě naopak sníží.

Negativní věci v biatlonovém týmu, které se rozhodla zveřejnit, jí spíš ublíží,“ myslí si specialista na sportovní marketing z webového portálu Sportbiz.cz Tomáš Janča.

Gabriela Koukalová

Podobně laděné zpovědi, v nichž osobnosti odhalí šokující informace a příběhy, nejsou ve sportovním světě zas tak výjimečné.



„Třeba takový Andre Agassi se rozhodl vydat jednu z nejlepších a nejsilnějších autobiografií sportovců, jaká tu kdy byla. A to mluví například o nenávisti ke svému otci,“ jmenuje Janča příběh legendárního tenisty.

Koukalové však podle něj neprospěje to, že se až příliš „otírá“ o vztahy v reprezentačním družstvu, které navenek působilo jako přátelská, sehraná parta.

„Myslím si, že příliš negativních informací o členech jejího týmu se případným zájemcům o reklamní spolupráci líbit asi nebude. Kdyby dál pokračovala jako biatlonistka, naplnil by se její potenciál mnohem více, byla by mnohem víc na očích.“

Kromě sportovních značek Koukalová svou tvář propůjčila také potravinářské společnosti Hamé, kosmetickému Dermacolu nebo sázkové kanceláři Tipsport. Za to inkasovala částky v řádech milionů ročně.

Bez příjmů z reklamy by podle Janči zůstat nemusela.



„Už nyní je celebritou nadsportovního formátu, takže jí odchod z biatlonu zase tolik neuškodí. Má všechno, co má taková celebrita mít. Je pěkná, atraktivní, má dobré, milé vystupování a především je o ní pořád slyšet. Sama o sobě je hvězda.“

Nové okolnosti kariéry 28leté sportovkyně jsou zatím čerstvé, a tak těžko předvídat, jakým směrem bude Gabriela Koukalová pokračovat. Je jasné, že coby úspěšné závodnici by se jí nabídky spolupráce jen hrnuly.

„Na druhou stranu může své jméno nyní lépe prodat a její kniha pro to může být dobrým odrazovým můstkem,“ dodává Janča.