Koukal jsem, že jsem tu mezi nejstaršími. Některým bych mohl dělat tátu, směje se Synek před finále

Plovdiv Když byl ještě junák, poslali ho za Václavem Chalupou - jediným českým veslařem, který v 80. a 90. letech získal olympijskou medaili. „Šel jsem si pro podpis. Ale museli mi nejprve říct, kdo to je. Viděl jsem ho poprvé,“ zavzpomíná Ondřej Synek.

Někdejší ikonu už dávno přerostl. Z aktivních českých sportovců má nejvíce medailí z letních her.

Z mistrovství světa přivezl trojnásobný olympijský medailista už pět titulů. Šesté zlato může získat v neděli před polednem, kdy na šampionátu v Bulharsku pojede finále.

Víc triumfů v mužském skifu zatím v historii nikdo nemá!

I proto se jeho jméno stalo mezinárodním pojmem, v plovdivské loděnici je středem zájmu. „Hlavně mladí jsou ze mě vyjukaní. Ze všech týmů za mnou chodí a chtějí se fotit,“ líčí Synek. „A třeba v krámu mě při nákupu odchytla nějaká holka z Chile. Ale vyfotím se vždycky rád, když jim to udělá radost.“

Občas při žádosti o „selfíčka“ Synkovi probleskne hlavou: „Kdo to vlastně je?“

„Strašně se to mění. Koukal jsem, že už tu jsem skoro nejstarší. Některým bych tady mohl dělat tátu,“ žertuje brzy 36letý Synek. Po páteční vítězné semifinálové rozjížďce si s trenérem Dolečkem spočítal, že ho v neděli čeká sedmnácté světové finále v řadě!



Na plovdivském kanálu to však bude jiné finále, než bývali fanoušci zvyklí. Ze skifu zmizeli velikáni a Synkovi velcí rivalové Nor Tufte nebo Novozélanďan Drysdale (i když ten se ještě může vrátit)



Letní olympijské hry Rio de Janeiro 2016, 12. srpna, veslování, skif muži, semifinále. Ondřej Synek se raduje z postupu do finále.

Počasí ani klobása ho nerozhodí

Soupeři českého matadora jsou o generaci mladší. Za největšího konkurenta považuje Synek 22letého Němce Zeidlera, který ještě nedávno závodně plaval. „Když jsem ho teď viděl po rozjížďce v chladicím bazénku, ptal jsem se ho: Co blbneš? To není na plavání,“ vypráví český favorit. „On se jen smál. Je ještě trochu plachý.“

To Synek už není. S přibývajícími roky - logicky - vyspěl. Radami pomáhá mladším reprezentantům, kteří se mu marně snaží vyrovnat - vždyť Synek je jediným Čechem, jenž v Plovdivu pojede finále olympijské disciplíny. Při regatách ho už máloco rozhodí, což sám poznává.

Když ve středu bulharští pořadatelé kvůli větru zrušili závodní program, Synek jen pronesl: „Někteří veslaři se rozčilovali, ale stejně s tím nic nezmohli.“

Český šampion si naopak beze stresu zatrénoval a odjel do hotelu. Zatímco dřív by na ubikaci horlivě kontroloval předpověď počasí, teď se podíval na film, kvůli stavbě loděnice v rodném Brandýse vyřídil pár mailů a odpočíval. „Ještě jídlo je slabší. Každý den klobása pro sportovce není úplně ideální jídelníček. Ale jen jsem si trochu postěžoval, další den se to už zlepšilo,“ usměje se Synek.

Možná víc než na nedělní vrchol roku se po šampionátu, který pořadatelé natáhli do osmi dní, těší na posezonní dovolenou. „Pořád jsme vybírali moře, až jsme vybrali Beskydy,“ prozradí urostlý blonďák.

Odjede do hor jako rekordman se šesti tituly? „Úspěch bude jakákoliv medaile,“ tvrdí Synek. „Pro mě je hlavní olympiáda v Tokiu a tohle je krůček, jak se utvrdit, že jdu správnou cestou.“