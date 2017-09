Kouč Zlína Páník: Dostali jsme trošku školení. Ve hře ale byla také pozitiva

Moskva (Od našeho zpravodaje) „Dostali jsme trošku školení,“ zhodnotil trenér fotbalistů Zlína Bohumil Páník bezbrankovou remízu s moldavským Šeriffem Tiraspol. Po druhém vystoupení svého týmu v Evropské lize mohl na svá slova jen navázat. „V Moskvě jsme dostali od Lokomotivu tvrdý direkt a v 17. minutě bylo po utkání,“ připomněl děsivé skóre 0:3, které se už do konce nezměnilo.

Jak jste viděl penaltový zákrok stopera Gajiče v první minutě? Byl to zkrat, když zasáhl soupeře vysokou nohou do obličeje?

Vyšlo to ze špatného postavení. Každý hráč se snaží chybu napravit a jeho úsilí bylo veliké. Udělal dvě chyby za celé utkání, jinak ho odehrál výborně. Ale bohužel - padl z toho jeden gól. Takový je fotbal. Kvalitní tým vás potrestá. Stačí malé zaváhání, špatné krytí hráče, pozdní nebo rychlá reakce a jsou z toho dvě branky. Když necháte odskočit hráče, jako je Fernandes, tak gólman nemá šanci. Lokomotiv má v útočné fázi lepší hráče než Šeriff. Hrají s lehkostí, s rezervou. Když sepnou, pak teprve vidíte ten rozdíl.

Celkově jste vyprodukovali šestnáct střel, o sedm více než domácí. Do prostoru brány ale mířila pouze jedna. Co s tím?

Takového hráče, který dal za domácí hattrick, nemáme. Proto jsme nevstřelili gól. Rozdíl je v koncových hráčích. Dovedeme v poli jakžtakž hrát, držet míč, někdy ho samozřejmě ztratíme. V odvetě se budeme snažit, abychom jim aspoň nějaký gól vstřelili.

Nebál jste se ještě vyšší porážky?

V šatně jsme nabádali hráče, aby hráli poctivě dozadu a nedostali jsme sedmičku. Vzali si to trochu k srdci. Ve druhé půlce byli oba stopeři výborní. I střídající Kopečný spoustu soubojů dohrál a vyhrál. Celá obrana má za druhou půlku ode mě výbornou. Ale byly tam systémové chyby, kdy nám středoví hráči běhají po bočních prostorech. Když šli domácí do přechodové fáze, tak nám tam pak chyběli.

Našel jste na zápasu ještě nějaká pozitiva?

Potěšilo mě, že hráči v určitých chvílích předváděli rychlý kombinační fotbal, jemuž chyběl pouze závěr. Ale nebuďme naivní. Vstoupili jsme do Evropy a úroveň soupeřových hráčů je někde jinde než našich. Pracujeme po krůčkách, ale přes noc nic neuděláme. Když je budeme mít dva tři roky, tak je posuneme dál, abychom hráli důstojnější roli.

Už v neděli hrajete ligu v Ostravě. Jak velké budou zásahy v sestavě po náročném zápase a dlouhém cestování?

Uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů. Určitě ale dostanou šanci někteří, kteří nehráli od začátku.