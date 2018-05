Kouč Turína vyzdvihl dvojku, co nechytá. V Neapoli prohráli titul v hotelu u televize

TURÍN/MILÁN Nikoli Paula Dybalu, Gonzala Higuaína či Giorgia Chielliniho, ale až třetího brankáře Carla Pinsoglia označil trenér fotbalistů Juventusu Massimiliano Allegri za nečekaného hrdinu po zisku sedmého italského titulu v řadě. Gólman, který nezasáhl ani do jednoho zápasu, byl podle Allegriho svým nadšením vzorem pro ostatní hráče.

Osmadvacetiletý odchovanec se loni vrátil z hostování ve druhé lize, a ačkoli v konkurenci legendy Gianluiggiho Buffona a Wojciecha Szczesného dosud neodehrál za Juventus jediný zápas, Allegri oceňuje, že nezahořkl a podporoval spoluhráče v cestě za dalším titulem.



„Nemá smysl vypichovat jedno jméno, ale pokud bych měl vybrat, tak radost mi dělal Pinsoglio. Jeho oddanost klubu je přesně to, co chci u hráčů vidět,“ prohlásil Allegri. „Přišel po dvou letech v Livornu a Latině, ale skvěle zapadl do kádru a nakazil ho svým nadšením. Mít v týmu hráče s takovými hodnotami, vždy usnadňuje cestu za našimi cíly,“ dodal kouč.

Allegri ve všech čtyřech sezonách na lavičce Juventusu získal double za titul a pohár. Připouští, že se to bude těžko opakovat. „Vyhrávat není nikdy snadné. Naší největší silou ale je, že zůstáváme v klidu za každé situace a nepanikaříme. Víme, že k cíli se dostaneme jen po malých krůčcích. Nestává se nám, že tým propadne nadšení, a pak tři dny na to selže,“ těší Allegriho.

Ačkoli s Juventusem už získal téměř vše, nechystá se odejít za novou výzvou. „Pokud mě nevyhodí, zůstanu i v další sezoně. Znovu začneme od nuly a budeme muset dokazovat svou kvalitu. Cílem opět bude bojovat na všech frontách o titul. O motivaci máme postaráno,“ dodal.

Titul jsme si prohráli u televize v hotelu, litoval kouč Neapole

Ne na hřišti, ale v hotelu u televize prohráli fotbalisté Neapole boj o italský titul s Juventusem. Prohlásil to jejich trenér Maurizio Sarri s odkazem na události 35. ligového kola. V něm Juventus v závěrečných minutách otočil zápas na hřišti Interu, zatímco zklamaná Neapol o den později prohrála s Fiorentinou 0:3. Místo toho, aby měla šanci jít do čela tabulky, měla Neapol náhle ztrátu čtyř bodů.

„Měli jsme jít do postelí dříve. Tým utržil psychologickou ránu. Jsem zklamaný, že jsme prohráli boj o titul v hotelu u televize a ne na hřišti. To je jediné, čeho lituji,“ prohlásil Sarri.

Zároveň ale kritizoval vedení soutěže za nevýhodné nasazování zápasů. „Musíme být mentálně silnější a méně citliví, ale Serie A se také musí zlepšit. V posledních 16 kolech jsme čtrnáctkrát hráli až po Juventusu. Ten své zápasy většinou vyhrával, což nás dostávalo pod tlak a bylo to těžké,“ uvedl Sarri.

„Netroufnu si říci, zda byl Juventus nejlepší, protože jsem neviděl dost jeho zápasů. Ale určitě byl nejmocnější ve všech směrech,“ dodal.

Zatím neoznámil, zda po třech sezonách v Neapoli bude pokračovat. „Jediné, co nyní mohu říct, je, že miluji tohle město a fanoušky. A to se nikdy nezmění. Ať už tento příběh skončí jakkoli. Budeme mít klubovou večeři a tam se pobavíme,“ řekl Sarri.