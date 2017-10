Kouč Slavie Šilhavý po nečekané remíze na Villarealu: Zaskočili jsme je ofenzivou

Villarreal (Od našeho zpravodaje) Fotbalový trenér Jaroslav Šilhavý na španělské kluby umí. Před čtyřmi lety, ještě jako kouč Liberce, hrál v základní skupině Evropské ligy se Sevillou dvakrát 1:1. Ve čtvrtek večer se Slavií vyválčil cenný bod za remízu 2:2 ve Villarrealu. „Bod vezeme z půdy těžkého soupeře,“ řekl radostně.

Přitom po první půlhodině se zdálo, že může být ještě lépe a že Slavia po deseti letech uspěje v pohárovém utkání na hřiště soupeře. Vedla totiž 2:0 a Villarreal k ničemu nepouštěla.

„Zaskočili jsme je naší ofenzivou, nespoléhali jsme se jen na bránění,“ vysvětloval Šilhavý posléze.

A skutečně - Slavia se prezentovala aktivním presinkem, Villarreal obávaný kolotoč na jeden až dva doteky ne a ne roztočit. Kvarteto Souček, Hromada, Deli a Jugas se zdálo být nepřekonatelné.

Jenže do konce půle slávisté neudrželi pozornost, dvakrát inkasovali a pak už se de facto jen bránili. „Samozřejmě, ty dva góly s námi otřásly. Ale musím kluky pochválit. Když domácí stupňovali útok, zvládli jsme to,“ chválil Šilhavý.



„Vezeme kýžený a cenný bod. Tak těžkých zápasů náš tým moc nehrál. Další utkání, jako jsou tahle, nás budou posouvat dopředu. Na této úrovni chyby kvalitní soupeř potrestá, zato v domácí lize chyby uděláme taky, ale soupeř je zužitkovat nemusí,“ srovnal.

Několikrát se už v druhé půli zdálo, že Slavia prostě musí inkasovat. Ale buď zasáhl Laštůvka, nebo dokonce na brankové čáře Jugas s Frydrychem.

Mimochodem Frydrych... na rozdíl poslední doby se opět dostal do základu a opanoval pravou stranu hřiště. Jenomže stoper Deli pár minut před přestávkou vzkázal na lavičku, že kvůli zatím nespecifikovanému zranění nebude moci pokračovat. A tak se z krajního beka Frydrycha stal v druhé půli stoper.

Kolik toho on musel vyřešit! Nájezdy Baccy, Ünala i střídajícího Bakambuy nebraly konce... „Pro Frydrycha to bylo těžké, moc často poslední dobou na stoperu nehrával. Ale i díky němu jsme v druhé půli udrželi čisté konto,“ připomněl Šilhavý. „Zvládl to, ale příjemné to určitě nebylo.“

I duel ve Villarrealu ukázal, jak se Slavia může spolehnout na široký kádr. Jen pro ilustraci - trenér proti nedělní sestavě s Karvinou udělal sedm změn! „Jsem rád, že to funguje. I proto jsme přivedli kvalitní hráče, teď to zužitkujeme. Přijedeme domů v pátek po obědě a v neděli hrajeme velmi důležitý zápas s Libercem. Dostanou tak šanci další hráči, rozložíme to,“ slibuje Šilhavý.