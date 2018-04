Kouč Plzně Straka před pokračováním série: Musíme se zlepšit úplně ve všem

PLZEŇ Aspoň jedna výhra, raději rovnou dvě. Jen tenhle scénář udrží hokejisty Plzně v semifinálové sérii proti mistrovské Kometě. Pokud ve středu (hraje se od 18.30 hodin) ani ve čtvrtek (17) v Brně neuspějí, sezona pro ně skončí.

V tom případě by měla bronzovou příchuť. Škoda však stále doufá ve vzácnější lesk. „Ale musíme zlepšit všechno a všichni,“ zavelel důrazně po úterním tréninku hlavní kouč Martin Straka.

Po dvou porážkách na domácím ledě (2:3, 1:4) tým balancuje nad propastí. Už v úterý po obědě se vydal na Moravu, kde chce zvládnout „peklo“ v DRFG Areně.

„Jsme v semifinále. Každý hráč si musí uvědomit, jak moc chce hrát o titul a o čem to je. Nemusíme jim přece něco povídat, tohle se může povést jednou za život. Třeba už se nám to pak deset let nepovede,“ burcoval šéf plzeňského klubu.

Jenže Brno je na koni, z týmu srší sebevědomí, v play off nabral už dvanáct výher v řadě! „Mají skvěle zavřené střední pásmo a jak to jde, vyrazí do protiútoku. Ale nehrají to na riziko, my jim to sami usnadňujeme našima chybama, udělali jsme doma hodně blbostí. A hlavně musíme zlepšit přesilovky,“ mínil centr Škody Jaroslav Kracík.



Plzeň není o tolik pozadu, ve druhém utkání rivala často svírala, jenže gólman Čiliak většinu šancí pochytal. „Chytá výborně, další puky ho trefují nebo to lítá okolo tyčí. Je to i o štěstí. Ale musíme pořád makat, bušit do něj a věřím, že to prolomíme. Jeden dva góly to mohou celé zlomit,“ doplnil Kracík.

Zvládne Škoda tenhle plán?