Kornfeil: Čeká mě tvrdá oslava s tvrdým alkoholem. Třetí místo doma je víc než vítězství jinde

BRNO Divákům s nadšením házel rukavice, jezdil po zadním kole a v euforii dokonce Jakub Kornfeil na stupních vítězů zpíval italskou hymnu, která zněla na počest prvního Di Giannantonia. „A nejkrásnější bylo, že šampaňské teklo dlouho. To je pecka a já věřím, že z toho budou krásné záběry,“ vyprávěl po třetím místě v domácí Velké ceně český motocyklista.

V šampionátu už jste byl dvakrát druhý. Je ale tohle třetí místo výš?

Stoprocentně. Myslím, že třetí místo doma je víc než vítězství na jakékoliv jiné trati. To, co se tady tento víkend děje a jaký je zájem o mou osobu, je neuvěřitelné. Je tu má rodina, mí nejbližší, můj sponzor tu má mnoho klientů. Tohle umístění bylo potřeba a jsem rád, že jsem to dokázal v sobotu i v neděli. Je to splněný sen, čekal jsem na něj devět let, dočkal jsem se, což jsem strašně rád. Samozřejmě za pomoci rodiny a mého sponzora, jinak bych tu dnes nestál, takže to je odměna za všechny ty roky a 155 Velkých cen.

Jakub Kornfeil ve VC Brna

Jaký to byl závod z vašeho pohledu?

Neuvěřitelný. Honí se mi hlavou, kolik mám bodů, čeho jsem dnes dosáhl. Věděl jsem, že jsem rychlý, jen mi v prvních dvou kolech závodu vůbec nic neukazovali z boxů. To mě hodně štvalo. Musel jsem sledovat televize okolo tratě a dvakrát jsem kvůli tomu probrzdil. Nasadil jsem skvělé tempo, ale motorka ve druhém, třetím kole úplně nefungovala. Věděl jsem, že mě kluci sjedou, takže jsem si říkal, že hlavně nechci otrhat gumy. Dojeli mě, ale nemyslel jsem si, že tam budou tak strašné boje, byly tam lokty, každý chtěl jet vepředu.

A vy jste se najednou propadl až na desátou příčku.

Předjížděli mě, tak jsem si řekl: Dost, je třeba zase makat. Vzal jsem za to a dostal se dopředu. Poslední tři kola jsem se to snažil i táhnout, aby si to lidi užili. Když jste třetí, tak je strašně jednoduché to ztratit, v mžiku jste klidně pátý. Bylo důležité využívat každou šanci se dostat dopředu. Poslední kolo mě štve, protože Ital jel neuvěřitelně a Aron Canet mě neměl předjet při nájezdu na céčko. Co se dá dělat? Takové jsou závody a takový je boj! Dneska vyhráli oni, příště to může být naopak.

Co teď jako první uděláte?

Půjdu se v klidu převléct a pak si to užít do davu. Připiju si s týmem, dám si banán a půjdu mezi lidi. A večer to jedeme oslavit do Valtic. Sestře se před třemi dny narodila holčička, včera jsem získal pole position a dnes byl na stupních. Takže důvod k oslavě je.

Valtice? Takže víno poteče proudem?

Já právě víno moc nemusím, nedělá mi zrovna dobře. Takže to bude tvrdá oslava s tvrdším alkoholem.

Co jste říkal na atmosféru?

Diváky jsem hodně vnímal. Pod helmou jsem to slyšel, protože když tam zařvou lidi, je to, jako by hřmělo.

Vy jste pak lidem za odměnu hodil rukavice.

Ale trošku se mi to nepovedlo, protože v kombinéze do toho nedáte švih a jedna nepřeletěla. Ta druhá až na třetí pokus, tak doufám, že tu první někdo z maršálů zvedl a poslal ji divákům. Měl jsem naplánováno víc věcí, ale viděl jsem, že už na mě kluci čekají pod stupni vítězů, tak jsem musel pospíchat.