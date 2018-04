Konkurz na nové angažmá. Oblak vychytal bezzubý Arsenal

Londýn Fotbalisté Arsenalu nedokázali v prvním zápase semifinále Evropské ligy proti Atléticu Madrid proměnit rekordní osmdesátiminutovou přesilovku, kterou získali po brzkém vyloučení obránce Šimeho Vrsaljka. Jedním z hlavních důvodů, proč zápas skončil 1:1 byl slovinský brankář Atlética Jan Oblak.

Už delší dobu se spekuluje o tom, že Arsenal hledá náhradu za stárnoucího Petra Čecha. Jedním z kandidátu by měl být i právě pětadvacetiletý Oblak. Už teď, po třech skvělých sezonách v Madridu, patří mezi nejlepší brankáře na světě a pokud by chtěl do Anglie, udělal si svým výkonem proti Arsenalu tu nejlepší reklamu.

Jenže v hlavním městě Španělska má smlouvu do roku 2021 a Atlético ho rozhodně nebude chtít pustit levně. Čeká to však už nového trenéra Arsenalu, protože Arséne Wenger po sezoně skončí. Jedním z kandidátů na jeho místo je i lodivod Atlética Diego Simeone a dá se očekávat, že v tom případě by si chtěl Oblaka vzít s sebou.

Sám hráč se 108 starty ve španělské lize a velkými zkušenostmi z evropských pohárů naznačil, že jeho budoucnost v Atléticu nemusí mít dlouhého trvání.

Brankář Atlética Madrid Jan Oblak zasahuje při semifinále Evropské ligy proti Arsenalu.

„Podepisoval jsem smlouvu před dvěma lety, teď je situace hodně jiná. Sezonu chci určitě dokončit tady, doufám, že s titulem z Evropské ligy a pak se uvidí. Atlético má určitě kam růst a posouvat se, i když jsme udělali za poslední sezony velký krok kupředu a já bych u toho růstu chtěl být, ale nikdy neříkej nikdy,“ odpověděl Oblak na otázku o své budoucnosti.

Když do Arsenalu přišel Petr Čech, mysleli si Gunners, že jim konečně po letech dodá toho jistého gólmana, kterého tak dlouho potřebovali. Jenže nejlepší léta pětatřicetiletého brankáře byly v Chelsea a do budoucna se s ním zřejmě na Emirates Stadium nepočítá. Druhý brankář červenobílých David Ospina bude v létě volným hráčem, a navíc zřejmě na pozici jedničky ještě nemá.

To Oblak je ve špičkové formě a proti Arsenalu to ukázal. Hned v úvodu předvedl tygří skok proti hlavičce Alexandre Lacazetta. O několik minut později zastavil stupňující se tlak Londýňanů parádním zákrokem proti Dannymu Welbeckovi. V závěru pak zachránil remízu, když chytil i hlavičku Aarona Ramseyho. I přesto, že inkasoval jednu branku, jasně ukázal, že má na to, aby se o něj v Arsenalu zajímali.