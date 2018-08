Konečně medaile. Oštěpařka Ogrodníková vybojovala na ME stříbro

VÝSLEDKY PÁTEČNÍHO DNE ME V ATLETICE 2018 FINÁLE: MUŽI: 400 m: 1. Hudson-Smith (Brit.) 44,78, 2. K. Borlée 45,13, 3. J. Borlée (oba Belg.) 45,19, 4. Zalewski (Pol.) 45,34, 5. Janežič (Slovin.) 45,43, 6. Husillos (Šp.) 45,61.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,10, 2. Lewandowski (Pol.) 3:38,14, 3. Wightman (Brit.) 3:38,25, 4. H. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,50, 5. Grice (Brit.) 3:38,65, 6. Bertašius (Lit.) 3:39,04.

110 m př. (vítr 0,0 m/s): 1. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17, 2. Šubenkov (Rus.) 13,17, 3. Ortega (Šp.) 13,34, 4. Czykier (Pol.) 13,38, 5. Traber (Něm.) 13,46, 6. Pozzi (Brit.) 13,48. ŽENY: 800 m: 1. Pryščepová (Ukr.) 2:00,38, 2. Lamoteová (Fr.) 2:00,62, 3. Ljachovová (Ukr.) 2:00,79, 4. Traceyová (Brit.) 2:00,86, 5. Sabatová (Pol.) 2:01,26, 6. Sharpová (Brit.) 2:01,83.

400 m př.: 1. Sprungerová (Švýc.) 54,33, 2. Ryžykovová (Ukr.) 54,51, 3. Beesleyová (Brit.) 55,31, 4. Claesová (Belg.) 55,31, 5. Pedrosová (It.) 55,80, 6. Rudakovová (Rus.) 55,89.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 200, 2. Demirevová (Bul.) 200, 3. Jungfleischová (Něm.) 196, 4. Palšyteová (Lit.) 196, 5. Tabašnyková (Ukr.) 194, 6. HRUBÁ (ČR) 191.

Trojskok: 1. Papahrístuová (Řec.) 14,60, 2. Gierischová (Něm.) 14,45, 3. Peleteirová (Šp.) 14,44, 4. Panturoiuová (Rum.) 14,38, 5. Minenková (Izr.) 14,37, 6. Petrovová (Bul.) 14,26.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 67,90, 2. OGRODNÍKOVÁ (ČR) 61,85, 3. Jasiunaiteová (Lit.) 61,59, 4. Ratejová (Slovin.) 61,41, 5. Chaladovičová (Běl.) 60,92, 6. Alaisová (Fr.) 60,01, 7. Šedivá (ČR) 59,76.

Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6816 (100 m př.: 13,69 - výška: 191 - koule: 15,35 - 200 m: 24,81 - dálka: 660 - oštěp: 57,91 - 800 m: 2:19,35), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6759 (13,34 - 191 - 13,09 - 22,88 - 668 - 42,16 - 2:09,84), 3. Schäferová (Něm.) 6602 (13,33 - 179 - 14,12 - 23,75 - 624 - 53,73 - 2:14,65), 4. Dadicová (Rak.) 6552, 5. Vetterová (Niz.) 6414, 6. CACHOVÁ (ČR) 6400 (13,29 - 185 - 12,71 - 24,25 - 636 - 44,64 - 2:14,91).



KVALIFIKACE: MUŽI: 800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,11, ... 8. HODBOĎ (ČR) 1:46,57 - postoupil do finále.



KVALIFIKACE: MUŽI: 800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,11, ... 8. HODBOĎ (ČR) 1:46,57 - postoupil do finále.

4x400 m - rozběhy: 1. Británie (Chalmers, Cowan, Yousif, Rooney) 3:01,62, 2. Francie (Anne, Hanne, Atine, Jordier) 3:01,67, 3. ČR (ŠORM, DESENSKÝ, MÜLLER, MASLÁK) 3:02,52 - český rekord, 4. Belgie (Watrin, Vanderbemden, Sacoor, D. Borlée) 3:02,55.

Tyč: 1. R. Lavillenie, Chapelle (oba Fr.), Lisek, Wojciechowski (oba Pol.), Guttormsen (Nor.) všichni 561, ... 25. KUDLIČKA (ČR) 536 - nepostoupil.

Trojskok: 1. Copello (Ázerb.) 16,82.

ŽENY: 200 m ženy - rozběhy: 1. Müllerová (Něm.) 23,06, ... 15. PÍRKOVÁ (ČR) 23,72 - nepostoupila; semifinále: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,33.

ŽENY: 200 m ženy - rozběhy: 1. Müllerová (Něm.) 23,06, ... 15. PÍRKOVÁ (ČR) 23,72 - nepostoupila; semifinále: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,33.

1500 m - rozběhy: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:08,60, ... 5. VRZALOVÁ 4:09,11, 10. MEZULIÁNÍKOVÁ 4:09,98 - postoupily do finále, 14. MÄKI (všechny ČR) 4:10,35 - nepostoupila.

3000 m př. - rozběhy: 1. Schlumpfová (Švýc.) 9:32,32, ... 25. SEKANOVÁ (ČR) 9:50,38 - nepostoupila.

4x400 m - rozběhy: 1. Itálie 3:27,63.

1. Itálie 3:27,63. Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 75,10, ...22. ŠAFRÁNKOVÁ (ČR) 64,85 - nepostoupila.