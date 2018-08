Konec v reprezentaci. Chci se soustředit jenom na Barcelonu a užívat si, tvrdí Piqué

BARCELONA Gerard Piqué ukončil reprezentační kariéru v dresu Španělska. Jednatřicetiletý obránce na tiskové konferenci oznámil, že se bude soustředit na svoje angažmá v katalánském klubu. „Mám pár let do konce kariéry, které si chci ještě hodně užívat,“ narážel Piqué na časté spory ohledně jeho přízně ke Katalánsku.

Vytáhlý obránce Barcelony měl časté problémy s fanoušky Španělska, kteří ho v řadě případů vypískávali. Šlo o Piquého náklonost ke Katalánsku, jež podporoval při jeho snaze o osamotatnění se od Španělska. Při jednom z tréninků reprezentace se shromáždilo zhruba tisíc fanoušků, kteří na Piquého po příchodu na hřiště začali pískat a bučet. Někteří příznivci slovně či transparenty zkušeného stopera uráželi a vyzývali k odchodu.

„Je nemožné pochybovat o mém odhodlání nastoupit za reprezentaci. Jezdím sem od 15 let, považuji to za svou rodinu. Jsem hrdý na to, že jsem reprezentoval Španělsko, a bolí mě, že o tom lidé pochybují,“ dodal hráč s 102 reprezentačními starty, v nichž vstřelil pět branek.

Gerard Pique hlavičkou dává jediný gól zápasu.

Katalánsko je oblast severovýchodního Španělska se 7,5 milionů obyvatel na severovýchodě Španělska. Má svůj vlastní jazyk a kulturu a právě Barcelona, kde Piqué hraje, je hlavním městem.



Španělský obránce svůj úmysl ukončit reprezentační kariéru po světovém šampionátu v Rusku avizoval již od zápasu s Albánií v říjnu roku 2016, kdy eskalovala nenávist fanoušků vůči Piquému, kteří nesouhlasili s odpojením Katalánska. Už tehdy se hráč se zkušenostmi z Manchesteru United vyjádřil, že je unavený kritikou a chce odejít na vrcholu a bez zbytečných emocí po MS 2018.

Piqué také často podporoval nenávist na trase Real Madrid-Barcelona, kdy se několikrát nejenom na sociálních sítích do konkurenčního Realu obouval.

Sergio Ramos a Gerard Pique.

Bezprostředně po vyřazení v osmifinále MS proti Rusku na penalty svůj odchod například jako Andrés Iniesta nepotvrdil. K definitivnímu rozhodnutí však došlo po schůzce s nově jmenovaným trenérem Španělska Luisem Enriquem, jenž Piquého vedl v Barceloně.



„Před několika dny jsem s Luisem mluvil. Řekl jsem mu, že jsem ukončení svého působení v reprezentačním dresu promýšlel hodně dlouho a už nejde změnit,“ stál si zadák Barcelony za svým rozhodnutím.