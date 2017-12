Konec snu. Házenkářky prohrály ve čtvrtfinále MS s Nizozemskem 26:30

LIPSKO České házenkářky na mistrovství světa v Německu prohrály dramatické čtvrtfinále s favorizovanými vicemistryněmi světa i Evropy z Nizozemska 26:30. Skončí na osmém místě, což je i tak historicky nejlepší výsledek samostatné České republiky. Dosud to bylo deváté místo z roku 1993.

Čtvrtfinále bylo až do závěru vyrovnané, ale v posledních minutách Nizozemky odskočily. „Posledních deset minut jsme měli několik vyloučení, takže jsme je těžko mohli dostat pod tlak a něco s tím dělat. Hráli jsme v pěti a pak i ve čtyřech a odebralo nám to hodně sil. Šanci jsme měli, ale takový je prostě sport,“ řekl novinářům trenér Jan Bašný. „Nakonec jsme hráli dvojnásobné vyloučení a neměli jsme možnost s tím něco udělat,“ uvedl kouč. Dodal, že je ale na tým hrdý a k výsledku mu pogratuloval.

Oproti osmifinále měly Češky v hale hlasitou podporu. Začátek zápasu byl ale z jejich strany špatný. V úvodu zahodily šance a udělaly chyby, takže šly Nizozemky rychle do pětibrankového vedení. Bašného tým těžko hledal recept na aktivní a tvrdou obranu soupeřek. Přestože Nizozemky hrály dvojnásobné oslabení, uměly se prosadit a zvýšily na 7:1. Třemi trefami je přibrzdila Jeřábková a přidala se i Luzumová.

Dominika Zachová a Markéta Jeřábková blokují Yvette Brochovou.

Češky pak změnily obranu a vysunuly jednu hráčku. Nizozemky udělaly několik chyb, pár zásahů předvedla i Satrapová a národní tým snížil šestibrankový rozdíl na dvě trefy. Když Kudláčková chytila sedmičku a na druhé straně ji proměnila Luzumová, dostal se tým na kontakt. Vyrovnání jim neumožnil přešlap a později spojnice břevna s tyčí. Namísto toho Nizozemky opět utekly a Češky dotahovaly. Brankou přes celé hřiště je povzbudila Satrapová. Do šaten odcházely se ztrátou jedné branky.

Po změně stran vyrovnala Luzumová, ale Nizozemky si vzaly vedení zpět. Znovu srovnala Jeřábková a soupeřky opět utekly. Potom si držely dvoubrankové vedení, které Češky vždy stáhly. Držela je Satrapová. V útoku se tlačila dopředu Jeřábková, která dávala branky a vybojovala i sedmičku. Proměnila ji Luzumová.

Češky stále dělaly chyby v situacích, kdy mohly zápas zdramatizovat. Dopředu je hnali čeští fanoušci. Jejich touhu po vyrovnání vyslyšela Luzumová a deset minut před koncem to bylo 24:24. Nizozemky šly znovu do vedení a pět minut před koncem vedly o tři góly. Češky pak hrály dvojnásobné oslabení a zápas už zvrátit nedokázaly. Přesto fanoušci skandovali v závěru: „Holky, děkujem“.

Národní tým byl na turnaji jedním z největších překvapení. V silné základní skupině vybojoval po dvou výhrách a třech porážkách poslední postupové čtvrté místo. V osmifinále pak vyřadil favorizované Rumunsko s nejlepší hráčkou světa Cristinou Neaguovou.

Po čtvrtfinálové porážce hráčky neskrývaly zklamání a plakaly. „Jsem hrdá na celý tým za to, co předváděl. Byl to pro mě jeden z nejhezčích zážitků. Myslím, že toho tým má ještě hodně před sebou,“ řekla Kristýna Salčáková.