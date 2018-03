Konec nadějí. Nymburk promrhal náskok devíti bodů a vypadl z Ligy mistrů

NYMBURK Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů končí v osmifinále. V dnešní odvetě prohráli s AEK Atény doma 82:93 a promrhali tak nadějný náskok z prvního duelu, který vyhráli 98:88. Rozhodující trojku dal tři sekundy před koncem Kevin Punter.

Pro Nymburk to byla teprve druhá porážka z posledních 34 soutěžních duelů. Dal tak vzpomenout na loňský rok, kdy rovněž v prvním kole play off vypadl se Sassari také v koncovce. Nepovedlo se mu tak vyrovnat klubové maximum v podobě čtvrtfinále Evropského poháru z let 2010 a 2012.



Český šampion si mohl dovolit prohrát maximálně o devět bodů. Třetí nejlepší řecký tým ale minutu před koncem smazal ztrátu z prvního duelu, Nymburk si vzal postupový výsledek zpět, ale pak nedal kapitán Pavel Pumprla dva trestné hody a soupeř to potrestal postupovou trojkou.