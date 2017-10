Konec kvůli politice? Nelituji, tvrdí poslanec Janda. S Babišem jednat nechce

PRAHA Zažíval stejné pocity, jako když v roce 2005 získal dvě medaile z mistrovství světa a o rok později triumfoval na Turné čtyř můstků a v celkovém pořadí Světového poháru. Skokan na lyžích Jakub Janda se v sobotu stal poslancem za ODS.

Vyzkouší si novou roli. Skokan na lyžích Jakub Janda se stal politikem na plný úvazek. A opět zažívá zvýšený tlak ze strany médií. Zatím ho zvládá.

„Když jsem vyhrál Světový pohár a Turné čtyř můstků, bylo mediální pozornosti ještě mnohem víc. Novináři mi volali každý den. Takže se nebojím, že by mě ta pozornost nějak dokázala rozhodit,“ prozradil Lidovým novinám devětatřicetiletý skokan na lyžích.

Sportovní kariéru se po úspěšných volbách rozhodl uzavřít.

Jak jste si užil první den v parlamentu?

Celý den jsem byl na nohou, bylo to náročné. Nejprve jsem se zúčastnil setkání našeho parlamentního klubu, seznámil se se všemi členy, vyzvedl si poslanecký průkaz a pak jsem byl na rozhovoru v České televizi. Bylo toho opravdu hodně.

Co podle vás může za to, že jste získal 2256 preferenčních hlasů a pronikl do Poslanecké sněmovny?

Musím říct, že se nám povedla kampaň. I když jsem byl před volbami pesimista, nakonec to dobře dopadlo a do sněmovny jsem se dostal. Nebylo to ale vůbec nic jednoduchého. Dlouho jsem musel čekat, až se to vítězství potvrdí, protože v Hradeckém kraji byly nějaké problémy s platností hlasů. Spíš se mi pak hodně ulevilo, než že bych slavil.

Neříkejte, že jste volby nijak zvlášť neprožíval.

Popravdě jsme jeli s manželkou nakupovat, abychom vybrali synovi nějaké dárky pod stromeček. Až kolem čtvrté hodiny odpoledne jsem se připojil do Modrého domu k dalším krajským kandidátům. To čekání všechno protáhlo, nemohl jsem dlouho odpovídat ani na gratulace, než se vše potvrdilo. Teprve pak jsem přijal gratulaci od předsedy našeho regionálního sdružení Pavla Drobila.

Dávali vám lidé kolem vás nějaké rady, s čím jít do Poslanecké sněmovny?

Mám kolem sebe nejen ve Frenštátě, ale i v Ostravě dlouhá léta zkušený tým. Takže dostávám rady průběžně.

Co jste říkal na to, že se ODS nakonec stala druhou nejúspěšnější stranou?

Pro mě to zase takové překvapení nebylo. Jdeme nahoru dlouhodobě a to se ve volbách potvrdilo. Je klíčové, že naši voliči přišli k volbám ve velkém počtu a dali nám příležitost naplnit náš program.

Jako druhá nejsilnější strana máte solidní vyjednávací pozici. Co vy osobně říkáte na koalici s hnutím ANO?

Tak tady není o čem mluvit, v programu máme jasně, že s panem Babišem ani celou ANO do koalice nepůjdeme.

Očekává se, že v rámci vašeho politického klubu dostanete na starost především financování sportu. Vy byste se tomu nebránil?

Nebránil. Vystudoval jsem na univerzitě v Olomouci sportovní management, takže k tomu mám blízko.

Máte už nějaké představy, čeho byste chtěl v příštích čtyřech letech dosáhnout?

Hlavně jde o to, že za minulé vlády tu byly samé zákazy a příkazy. Já i celá strana budeme dělat všechno pro to, abychom téhle byrokracii učinili přítrž.

Po Pavlu Plocovi jste druhým skokanem na lyžích, který se do sněmovny dostal. Už jste si volali, abyste si předali poznatky?

I když je Pavel z opačného politického spektra, jsme kamarádi, takže jsme si volali. Jsem rád, že mi může radou pomoci, jak se věci mají.

Když už jsme u skoků, jaké to je, se ze dne na den rozhodnout ukončit kariéru, když jste se připravoval na novou sezonu, která vyvrcholí olympiádou v Pchjongčchangu?

Nejsem nostalgik, prostě jsem se musel smířit s tím, že to, co jsem dělal přes dvacet let, už dělat nebudu. A nelituju ani toho, že se nepodívám do Koreje, dívám se vždycky dopředu. Těším se na novou výzvu. Chybět mi bude to prostředí, ale kamarády, které jsem si v tomto sportu našel, budu mít dál.

Jak těžké pro vás bude vyřizování konce na lyžařském svazu a Dukle Liberec, za niž jste závodil?

Ve čtvrtek mám celý den, abych všechno vyřešil. Byl jsem připravený s týmem odjet na soustředění do Německa, to budu muset taky zrušit, budu toho mít na vyřizování dost.

Už máte v hlavě nějakou rozlučku?

Rád bych, aby to vyšlo v rámci prvního závodu Světového poháru. Snad se to všechno sejde, nebude ve sněmovně žádné zasedání a dostanu i povolení od českého svazu.

Počítám ale, že u můstků zůstanete dál, když skáče i váš sedmiletý syn Oliver.

To rozhodně. Času sice nebudu mít tolik, budu často v Praze, ale budu si chtít vyšetřit čas na to, abych syna mohl sledovat.