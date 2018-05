Sparta skončí v lize až pátá, Jihlava sestupuje

PRAHA Sobotní poslední kolo první fotbalové ligy rozluštilo všechny zbývající tajenky. Za první Plzní udržela druhou příčku Slavia, která zvítězila v Teplicích. Naopak smutní Sparta, která neporazila Bohemians a skončí až na pátém místě. Druhým sestupujícím je kromě Brna Jihlava, která v přímém souboji o sestup doma podlehla Karviné 0:2.

Jablonec si zahraje poháry

Fotbalisté Jablonce si poprvé v klubové historii zahrají skupinu evropských pohárů. Severočeši v posledním ligovém kole porazili doma Slovácko 2:0 a udrželi se na třetím místě tabulky, které po příští sezonu znamená účast ve skupině Evropské ligy.

Jablonec dnes poslal do vedení ve 14. minutě Martin Doležal a pojistku přidal v 53. minutě druhý z útočníků Jan Chramosta. Severočeši zvítězili v lize popáté za sebou a potvrdili pozici nejlepšího týmu jarní části. Slovácko, které do předposledního kola bojovalo o záchranu, prohrálo poprvé po sedmi utkáních.

V úvodu překvapivě jako první zahrozili hosté. Po kombinační akci se v druhé minutě dostal až před domácího brankáře Hrubého Sadílek, jeho střelu však v poslední chvíli stihl zablokovat bek Hanousek.

Od té doby na trávníku kraloval Jablonec, který potřeboval k jistotě třetího místa vyhrát, pokud se nechtěl spoléhat na zaváhání konkurentů. Doležal nejprve mířil těsně nad, ale ve 14. minutě už se prosadil hlavičkou do prázdné branky poté, co hostující gólman Daněk nedosáhl na Holešův centr. Jablonecký kanonýr se na jaře v lize trefil už pošesté.

Domácí ve zbytku úvodního dějství většinu času kontrolovali hru a měli řadu slibně rozjetých akcí, které však nedokázali dotáhnout do úspěšného konce.

Pojistku přidal Jablonec až po přestávce. Na konci 53. minuty po dalším Holešově centru gólman Daněk opět nedosáhl na míč, který propadl až k Chramostovi a jeho nepovedená střela vysokým obloučkem se štěstím zapadla do sítě. Domácí útočník skóroval ve třetím kole za sebou.

Holeš hrál povedený zápas, za dvě minuty nabil Hübschmanovi a tomu k druhé brance v české lize chyběl jen kousek. V další velké šanci pak Daněk vychytal Chramostu, ale domácí to už moc mrzet nemuselo.

Ostrava se zachránila

Ostrava zvítězila v závěrečném prvoligovém kole nad Brnem 2:0 a zachránila se v nejvyšší soutěži. O výhru, která při triumfu Karviné v Jihlavě byla pro Baník nutností, se ve druhém poločasu zasloužili Dame Diop a Marek Hlinka. Ještě za stavu 0:0 neproměnil domácí Fillo penaltu. Zbrojovka byla už před utkáním odsouzena k sestupu.

Baník musel deset minut před výkopem neplánovaně sáhnout do sestavy a zraněného Pazderu nahradil Stáňa. Znovu bez nedoléčeného kapitána Baroše, který stejně jako před týdnem v Karviné zůstal jen na lavičce náhradníků, byli domácí ale opět bezzubí.

Ostrava si sice v úvodní čtvrthodině vynutila optickou převahu, ale snad jen nepřesný pokus Diopa z těžké pozice na zadní tyči stál z domácího útočného snažení za zmínku. Jinak Zbrojovka platonický tlak staticky hrajícího soupeře v pohodě eliminovala a přestála.

Utkání v první půli nabídlo jen jednu ránu mezi tyče; spíše propagační pokus hostujícího Krejčího ale Laštůvku nemohl překvapit.

Domácí museli přidat a po obrátce se i stalo. Hlinkovu ránu zpoza vápna dokázal Halouska vyrazit, dobíhajícího Filla srazil k zemi Bazeljuk, ale faulovaný hráč nařízenou penaltu v 58. minutě zahodil.

Dílčí vedení Karviné v Jihlavě Baník na několik minut virtuálně poslalo do druhé ligy, ale hrozbu rychle odvrátil vedoucím gólem Diop, který si v 65. minutě naskočil na Procházkův centr a křížnou hlavičkou překonal Halousku. Pro Diopa to byla první trefa v ostravském angažmá.

Pak se z lavičky zvedl Baroš a po dvou minutách na hřišti se po jeho střele balon dostal k Hlinkovi, který už sám před brněnským gólmanem zvolil sílu a ranou po zemi zvýšil na 2:0.

Domácí výhru mohl navýšit ještě Diop, ale proti jeho ráně výborně zakročil Halouska.

Jihlava prohrála a sestupuje

Jihlava je po Brnu druhým sestupujícím týmem. V posledním 30. kole prohráli Jihlavští v záchranářském duelu s Karvinou 0:2 a po šesti sezonách prvoligovou scénu opouští. Výhru zajistili Karviná střídající Jan Kalabiška a v nastavení přidal druhý gól z penalty Tomáš Wágner. Jihlava z posledních pěti zápasů ani jeden nevyhrála. Karvinou vedl Lubomír Vlk, který v trenérské roli teprve ve čtvrtek nahradil Josefa Muchu.

Jihlava vsadila na opatrný fotbal, který provázela i nervozita doplněná nepřesnostmi při zakládání akcí. Naopak Karviná, které dávala naději na záchranu jedině výhra, působila od úvodních minut aktivním dojmem. Z územní převahy si po chybách v defenzivě soupeře vypracovala i střelecké příležitosti.

Nejvíce problémů měli jihlavští stopeři s důrazným Wágnerem, kterému v zakončení chyběla přesnost. Jeho pokusy buď mířily mimo tyče nebo přímo do náruče brankáře Rakovana. Největší šanci na otevření skóre měl ve 24. minutě Budínský, jehož střela z trestného kopu se odrazila od tyče. Z herního útlumu se Vysočina probrala až v závěru poločasu. Nejprve po Fulnekově centru Ljovinovu slabou ránu brankář Berkovec chytil a vzápětí se dostal za karvinské obránce nejlepší střelec Jihlavy Ikaunieks, jehož tvrdá rána mířila jen do boční tyče. Na druhé straně Čoličovu dělovku Rakovan vyrazil.

Po změně stran pokračovala Karviná v ofenzivní hře. Ve 49. minutě Eismann z trestného kopu přestřelil branku. Jihlava spoléhala pouze na protiútoky, v 54. minutě Ikaunieks přehodil brankáře Berkovce, jeho lobu však chyběla přesnost.

Po hodině hry se v karvinské sestavě objevil místo Štěpanovského Kalabiška, který výrazně oživil hru. Po pěti minutách pobytu na trávníku založil útočnou akci, kterou sám stačil po centru z levé strany zakončit brankou. V 72. minutě našel Kalabiška přihrávkou za obránce nabíhajícího Letiče, jenž ve vyložené šanci netrefil branku. Jihlava v závěru vsadila na zoufalý nápor, který jí už ale vyrovnání nepřinesl. Naopak v nastavení po faulu Ljovina přidal druhý gól z penalty Wágner. Po extralize hokeje tak Jihlava opustila i první fotbalovou ligu.

Fotbalová HET liga - 30. kolo Bohemians Praha 1905 - Sparta 0:0, Dukla - Plzeň 1:5 (1:3), Jablonec - Slovácko 2:0 (1:0), Jihlava - Karviná 0:2 (0:0), Olomouc - Mladá Boleslav 3:0 (1:0), Ostrava - Brno 2:0 (0:0), Teplice - Slavia 0:3 (0:1), Zlín - Liberec 3:1 (1:0).

Plzeň oslavila titul ostrostřelbou

Fotbalisté Plzně zakončili mistrovskou sezonu drtivou výhrou 5:1 na hřišti pražské Dukly. V zápase 30. kola se blýskl hattrickem Michael Krmenčík, který se s 16 góly stal nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. Za Viktorii se ještě prosadili Aleš Čermák a teprve sedmnáctiletý náhradník Ondřej Štursa, jedinou branku Dukly vstřelil Dominik Preisler.

Souboj nejhorší ligové obrany s nejlepším útokem se od začátku vyvíjel lépe pro Plzeň, která měla od minulého kola jistý titul. Kopicovi ještě zakončení v ideální pozici nevyšlo, ale dorážející Krmenčík už si ve třetí minutě proti svému bývalému týmu poradil.

Hosté měli velkou převahu. Kopic sice v další šanci selhal, ale ve 14. minutě se Krmenčík otočil okolo dvou obránců a zblízka zvýšil na 2:0. Po půl hodině hry se po akci Hořavy a Petržely dostal k zakončení volný Čermák a přízemní střelou přidal třetí gól.

Závěr poločasu patřil Dukle. Nejprve Španěl Néstor trefil tyčku, ve 37. minutě si pak na Miloševičův centr naběhl další bek Preisler a ve skluzu snížil. Těsně před pauzou ještě plzeňský brankář Aleš Hruška chytil Tetourovu střelu.

I druhá půle začala šancí Pražanů, Miloševičův tvrdý pokus však Hruška vyrazil. V 59. minutě po brejku Kopic přihrál před branku Krmenčíkovi, který snadno zakončil do prázdné branky a zaznamenal premiérový hattrick v nejvyšší soutěži.

Po ráně Kovaříka, kterou zlikvidoval brankář Dukly Matúš Hruška, Plzeň v 66. minutě skórovala popáté. Střídající Štursa po závaru šťastně propálil domácí obranný blok a při druhém ligovém startu se radoval z první trefy. Konec utkání už se spíš dohrával a Západočeši porazili Duklu popáté za sebou.

Slavia si pojistila druhou příčku v Teplicích

Fotbalisté pražské Slavie zakončili sezonu výhrou 3:0 v Teplicích. Udrželi si tak druhé místo v tabulce, jež jim zajišťuje účast ve 3. předkole Ligy mistrů. Vedoucí gól vstřelil v závěru prvního poločasu Kamerunec Michael Ngadeu, po změně stran přidali další branky Tomáš Souček a Jaromír Zmrhal.

Ve 4. minutě si domácí Čmovš málem srazil Sýkorův centr do vlastní sítě, ale brankář Diviš poprvé a nikoli naposledy Teplice zachránil. O deset minut později se vytáhl jeho protějšek Kolář, když odvrátil Horův volej. Domácí měli i další šance, tu největší v prvním poločase zahodil Kučera, když ve 26. minutě zblízka přestřelil branku hostí.

Čtyři minuty před přestávkou však hosté dokonale rozložili teplickou obranu. Stoper Ngadeu se vysunul na hrot a narazil si míč s dalším obráncem Frydrychem. Jeho střelu z úhlu ještě Diviš vyrazil, ale nabíhající Ngadeu ho hlavou poslal do sítě. Kamerunský stoper patřil loni se šesti góly k nejlepším střelcům Slavie, ale v této sezoně si první zásah schoval až na poslední kolo.

I druhý poločas začali slávisté lépe. V 51. minutě šel Škoda do souboje s teplickým brankářem. Míč se od něj odrazil k Součkovi a ten ho snadno poslal hlavou do odkryté branky. V 68. minutě zpečetil výhru Zmrhal a opět v tom měl prsty kapitán Škoda, který se po pěti kolech vrátil do základní sestavy a v útoku nahradil Tecla.

Teplice doma prohrály třetí zápas za sebou, závěr sezony se jim vůbec nevydařil. Z posledních sedmi kol vytěžily jen tři body a jen dostatečný náskok z dřívějšího průběhu je zachránil před sestupovými starostmi. Slavia naopak v posledním dějství odčinila prohru s Jabloncem a nedovolila mu, aby ji připravil o šanci hrát Ligu mistrů.

Zklamaná Sparta končí až pátá

Fotbalisté Sparty v posledním ligové kole jen remizovali bez branek na hřišti Bohemians 1905 a v konečné tabulce obsadili až páté místo. Pro letenský celek, který tak čeká druhé předkolo Evropské ligy, je to vyrovnání nejhoršího umístění v historii samostatné české nejvyšší soutěže Do první šance se ve čtvrté minutě dostala Sparta, ale Ben Chaim po narážečce Frýdka se Stanciuem střílel nad. Vzápětí na druhé straně zkusil štěstí z úhlu Bartek a ještě blíž měl k úvodnímu gólu Tetteh, který po Jindřiškově centru minul v pádu odkrytou branku.

Hned v úvodu druhého poločasu vstoupilo do zápasu video. Sudí Franěk nejprve po souboji Vatajelua s domácím brankářem Fryštákem a obráncem Hůlkou nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím se šel na situaci sám podívat k monitoru a posléze penaltu odvolal.

V Ďolíčku se poté hrál sice fotbal v tempu, ale bez vyložených příležitostí. Hostující Šural střílel z úhlu z voleje nad, střídající Kabajev trefil po brejku boční síť. Útočník Bohemians 1905 poté zahodil největší šanci zápasu, když šel v 73. minutě sám na Nitu, ale brankář Sparty ho vychytal.

Bohemians poté převzali otěže zápasu a v dobré pozici na hranici vápna se objevil Záviška, jeho střela ale postrádala přesnost i razanici a Nita si s ní bez potíží poradil. Spartu naopak neoživil ani příchod nejlepšího střelce ligové historie Lafaty, který nastoupil k poslednímu utkání v profesionální kariéře.

Sparta po remíze obsadila v tabulce až páté místo dva body za čtvrtou Olomoucí a tři body od třetího Jablonce. Letenský celek si tak vyrovnal nejhorší umístění v historii samostatné ligy, když pátý skončil rovněž v ročníku 2005/2006, kdy však alespoň vyhrál pohár. Bohemians 1905 měli už před zápasem jistotu, že obsadí sedmé místo.

Zlín slaví výhru hattrickem Beauguela

Fotbalisté Zlína na závěr sezony první ligy porazili doma Liberec 3:1 a ukončili tak své čekání na domácí výhru v jarních částech třech posledních sezon trvající 19 zápasů. Hattrickem se o to zasloužil francouzský útočník Jean-David Beauguel, který se v lize trefil poprvé od loňského dubna. Liberci, za který snižoval Petr Ševčík, se nepovedla rozlučka s trenérem Davidem Holoubkem, který na jeho lavičce končí.

Zlín od svého návratu do ligy se na jaře vždy trápil a doma na Letné dokonce stále čekal na výhru, když zde bral tři body vždy jen v průběhu podzimu. Proti Liberci však tuto svou černou sérii konečně prolomil. A to zásluhou nečekaného hrdiny.

Beauguel dosud prožíval spíše utrápenou sezonu, ale tentokráte se už po 13 minutách gólově prosadil. Ekpai odcentroval a Beauguel v ne úplně snadné pozici hlavičkoval přesně k tyči. Ekpai s Beauguelem nadále zaměstnávali obranu Liberce. Za hosty pak zahrozil v první půli jen Wiesner, jeho hlavička ale šla nad.

V 51. minutě si na vlastní polovině hřiště Beauguel tělem odstavil soupeře a vydal se na dlouhý sprint v přečíslení dva na jednoho, který sám zakončil a zvýšil na 2:0. Alespoň snížit mohl Breite, který dostal přihrávku do šestnáctky, jenže Dostálovu branku přestřelil. O něco nebezpečněji už si počínal Pilař, jenže střelu umístil přímo do míst, kde stál připravený zlínský brankář.

V 71. minutě už se Liberečtí dočkali. Ač se domácí domáhali ofsajdu, tak se za jejich obranu odrazil míč přímo na Ševčíka, který dokázal překonat vybíhajícího Dostála.

Kontaktní branka Liberec osvěžila a najednou se museli pozorně bránit Zlínští, aby udrželi jednobrankový náskok. Jenže obrana domácím fungovala a když už se hostům podařilo něco vymyslet, jejich počínání zastavil ofsajd. A v 83. minutě přišlo uklidnění, Beauguel přidal třetí branku.

Olomouc i v oslabení zvítězila a přeskočila Spartu

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili ve 30. kole první ligy Mladou Boleslav 3:0 a zajistili účast ve 3. předkole Evropské ligy. V konečné tabulce jim patří čtvrté místo s 55 body a dvoubodovým náskokem nad pražskou Spartou. Olomoucké vítězství zařídil dvěma zásahy Jakub Plšek, gól přidal také Šimon Falta, Sigma navíc hrála od 61. minuty v deseti po vyloučení Uroše Radakoviče. Mladá Boleslav zakončila ligový ročník na devátém místě.

Sigma po svém návratu do nejvyšší soutěže prožila velice úspěšnou sezonu, čtvrté místo naposledy obsadila v roce 2011, na domácím stadionu dokonce v lize nepoznala porážku. Do pohárové Evropy se vrátí poprvé od sezony 2009/10, kdy po dvou úspěšných předkolech prvního ročníku Evropské ligy vypadla v play-off s anglickým Evertonem.

Do olomoucké branky se postavil Reichl, který nahradil Buchtu, jenž byl vyhlášen nejlepším gólmanem uplynulého ročníku. V obraně domácím navíc chyběl po trestu za vyloučení proti Spartě kapitán Vepřek. Nejistou defenzivu hosté v úvodu několikrát prověřili, Mareš však z malého vápna překopl branku, velkou příležitost neproměnil Jánoš a Matějovského střela z dálky šla po teči těsně vedle.

Olomouc nevyužité šance Mladé Boleslavi potrestala po půl hodině hry. Nejprve ještě domácí Falta napodobil Mareše a pálil těsně nad, krátce nato však už domácí mohli slavit. V 32. minutě vypálil z dálky Plšek a svou jubilejní desátou brankou sezony otevřel skóre zápasu.

Krátce po změně stran Sigma své vedení navýšila, když v 51. minutě přesně zamířil zpoza pokutového území Falta. Olomouckou radost však deset minut po druhé brance vystřídaly starosti. Radakovič podle sudího Houdka zastavil střelu Konatého rukou, viděl červenou kartu a domácí čelili penaltě. Magerovu střelu však Reichl vyrazil.

Navzdory oslabení Olomouc dokázala přidat ještě třetí branku. V 81. minutě využili domácí špatnou mladoboleslavskou rozehrávku a nejlepší střelec týmu Plšek přidal svůj druhý gól, celkem jedenáctý přesný zásah v uplynulém ligovém ročníku.

Vítězství Jablonce 2:0 nad Slováckem sice znemožnilo hanáckému celku dosáhnout na třetí místo a přímý postup do Evropské ligy, bezbrankové zaváhání Sparty na hřišti Bohemians 1905 však na Andrově stadionu odstartovalo oslavy ze zisku čtvrtého místa.