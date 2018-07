Komentátor má vyjádřit názor, ne jen popisovat, co se děje, hájí kritiku Ruska Bosák

PRAHA Česko sice své fotbalisty na mistrovství světa nemělo, přesto se v Česku po šampionátu stal nejsledovanější osobou Jaromír Bosák. Komentátor České televize totiž těsně po finále mezi Francií a Chorvatskem řekl, že se v Rusku šampionát i přes dobrou organizaci hrát neměl. A tím na svou osobu strhl velkou kritiku, nejvíce byli slyšet místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna a mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček.

Dvaapadesátiletý Bosák, který v Rusku komentoval už na svém sedmém světovém šampionátu, v rozhovoru pro Magazín DNES uvedl, že i přes drtivou kritiku svého výroku nelituje a stojí si za ním.

„Vůbec jsem si to nepřipravoval, řekl jsem to spontánně. Když jsem to řekl, bylo už dávno po zápase. Medailový ceremoniál byl hodně natažený, takže byla možnost k hodnocení,“ uvedl komentátor, který v České televizi působí od roku 1992.

„Nemám nic proti Rusku a priori. Ale pokud mám pocit, že by tam šampionát neměl být, tak nemám problém to říct,“ doplnil.



Česká republika se může pyšnit unikátem. Sportovními komentátory-politruky! https://t.co/rEjbo2hZz1 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 26. července 2018

Důvodů, proč Rusku nemělo být organizování šampionátu přiděleno, je podle něj spousta.



„Od řízeného dopingu v ruském sportu, přes poměrně jasně zdokumentované uplácení při volbě ruského pořadatelství. A daly by se najít i další problematické věci jako události na Krymu a pád malajsijského letadla.“

Na kritiku Jaroslava Foldyny, že je českým Krhounkem, který by neměl vůbec něco takového komentovat, Bosák odpověděl tradičně po svém.



„Komentátor má vyjádřit názor, není to jen popis. Proč bych neměl komentovat politiku? Politici by se taky nechodili ukazovat na zápasy, když se pořádá velká akce? Je to i politická záležitost. Vždyť se musí nějak shánět peníze na stavbu hal, stadionů či infrastruktury,“ uvedl Bosák.

„Vložili do toho hodně peněz, nasazení lidí bylo obrovské. Snažili se Rusko ukázat lepší, než ho obvykle vídáme,“ pochválil organizaci.

Zároveň však vyjádřil obavu, aby Rusko nedopadlo jako Jihoafrická republika po šampionátu v roce 2010.

„I tam bylo vše podplacené. A teď? Na stadionech za desítky miliard se nehraje. Kluby, které by tam mohly být, nemají ani na provoz. Jsou z toho ruiny. Za čtyři roky v Kataru to bude to samé,“ zlobí se Bosák.



„V Jižní Africe šampionát proběhl taky skvěle. Lidé chodili po ulicích, zašli do hospody, kam normálně jezdí autem. Najednou si chválili, jak je to fantastické, že se po patnácti letech jdou jen tak projít s manželkou. I návštěvníci říkali: Slyšeli jsme o té zemi děsné věci, přitom je to skvělé, přijedeme za rok i s dětmi a bude to super. Ale nebylo.“

„Když zmizely bezpečnostní složky z ulic, tak Jihoafrická republika vypadala zase stejně jako předtím. Což je příklad toho, že šampionát je nablýskaná akce, při níž tu zemi vždycky vyšperkujete,“ poukazuje Bosák, že šampionát v Rusku by se měl hodnodit s větším odstupem.