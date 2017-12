KOMENTÁŘ: Vinit zpětně trenéra za vaše současné problémy je hloupé, Gábino!

Gabriela Koukalová nepřímo kritizuje šéftrenéra reprezentace Ondřeje Rybáře, že za její problémy může on, jelikož ji přiměl ke změně techniky běhu, který jejímu tělo nevyhovoval. V týmu přitom měla natolik silnou pozici, aby změnu techniky odmítla. To však neudělala. A za to už Rybáře vinit nemůže...

Biatlonistky Gabriely Koukalové vám musí být v poslední době líto.

Souží se se zraněním lýtek, a je tak výrazně ohrožena její účast na olympiádě v Pchjongčchangu.

I kdyby tam nakonec jela, tak se bez řádné přípravy nedá očekávat, že by bojovala o medaile jako na letošním světovém šampionátu v Hochfilzenu.

Lze tak chápat, že je frustrovaná, protože po výborných výkonech v posledních dvou sezonách pro ni měly být hry v Koreji vrcholem kariéry, zdá se však, že o něj přijde.

Co však lze chápat už jen těžko je, že si sedmadvacetiletá česká biatlonistka vybíjí svou frustraci na Ondřeji Rybářovi, šéftrenérovi reprezentace, který má významný podíl na jejích předchozích úspěších.



Nepřímo ho kritizuje, že za její problémy může on, jelikož ji přiměl ke změně techniky běhu, který jejímu tělo nevyhovoval.

V týmu přitom měla natolik silnou pozici, aby změnu techniky odmítla. To však neudělala.

A za to už Rybáře vinit nemůže....