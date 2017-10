KOMENTÁŘ Strýcová vs. Plíšková: zbytečné ženské války v českém tenise

PRAHA Karel Jarolím, Andrea Stramaccioni a Barbora Strýcová. To jsou tři nejčastěji skloňovaná jména českého sportu posledních dní.

Výbušná tenistka se do centra dění dostala v úterý, když se svěřila se svými pocity ohledně kouče Tomáše Krupy. Ten se rozhodl už v září po US Open přijmout nabídku od Karolíny Plíškové, kterou by měl dostat k vytouženým grandslamovým vavřínům (nebo alespoň jednomu).

Svoji fedcupovovou parťačku a (bývalou) kamarádku o tom informovala sama rodačka z Loun.

Strýcová, která byla postavená před hotovou věc, celou situaci těžko kousala. „Když mi to Karolína říkala, pan Hrdlička (snoubenec a manažer české jedničky) už jel za mým trenérem. Spadla mi brada, upeklo se to za mými zády. Byl to podraz. Jsem z toho v prd…,“ soukala ze sebe čerstvá vítězka turnaje v Linci po návratu do vlasti.

Důležitou informací v celém příběhu pak je i ta, že Krupa neměl se Strýcovou smlouvu na novou sezonu a o svém rozhodnutí odejít k Plíškové ji informoval po telefonu.

Slabošství, neúcta, podraz?

Dle Strýcové ano.

Jenže se nabízí otázka, jak jinak měl tedy celou situaci tým kolem Plíškové řešit jinak. Pokud by ta za svoji kolegyní přišla a poprosila ji, těžko by se dočkala pozitivní odpovědi.

Jak už bylo zmíněno, Krupa se Strýcovou smlouvu na novou sezonu neměl. Je tak trochu chyba jí samotné, že pokud se svým trenérem byla spokojená, nepojistila si jeho služby pro další rok co nejdříve.

Těžko vinit Plíškovou, že si vyhlédla k další spolupráci trenéra, který byl v září bez podepsané dohody na další rok, dotáhl do elitní desítky Radka Štěpánka, do finále grandslamového turnaje Tomáše Berdycha a mezi pětadvacet nejlepších hráček světa i Strýcovou, která pod ním zažívala nejlepší období kariéry.

Z tohoto pohledu jde pochopit i zklamání Strýcové.

Její veřejný výbuch emocí ale už méně. K ničemu jí není, jen dává šanci lidem, aby ji soudili, a možnost k objevení kostlivců ve vlastní skříni.

A to nemá zapotřebí. Život jde dál a tenisový okruh není žádným velkým mejdanem, kde se všichni mají rádi, ale tvrdým byznysem individualistů, kteří v první řadě myslí vždy hlavně na sebe.

Plíškovou a koneckonců i Strýcovou nevyjímaje...