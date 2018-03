KOMENTÁŘ: Sparta hic. Nebo nic? Nesmí si nic nalhávat a musí se léčit

PRAHA Hokejový klub Sparta: založen 1903, osmkrát mistr ligy, prý nejvíc fanoušků v republice. Fotbalový klub Sparta: založen 1893, třiatřicetkrát mistr ligy, určitě nejvíc fanoušků v republice. Současnost slavných sportovních klubů je ovšem tristní, usvědčující z omylů, přezíravosti a nemístného sebevědomí.

Hokejový klub Sparta: konec.



Fotbalový klub Sparty: trapas.

Hokejisté už si dresy s velkým S na hrudi můžou chystat rovnou na příští sezonu, protože od pátečního večera vědí, že je nepropotí. Na úvod vyřazovací části dostali nakládačku od Liberce a končí. „Tohle zklamání si vezmu do hrobu,“ pravil trenér František Výborný.

Fotbalisté s legendárním eskem v erbu se nadále lopotí. Titul je znovu v trapu a první zápas pod novým trenérem, který nastoupil minulý týden, vyzněl vyloženě nudně.

„Odehráli jsme velice slušný první poločas,“ prohlásil Pavel Hapal.

Kdo neviděl sobotní trápení v Karviné, možná by těm slovům uvěřil. Už první poločas byl divný, na Spartu rozpačitý. Přitom soupeř hrál ustrašeně a zasloužil si zašlapat. Za normálních okolností by to Sparta zvládla, nemusela by si u toho ani vyhrnout rukávy, natož se speciálně hecovat.

Jenže současnost bolí, z dvaceti kol Sparta nevyhrála ani polovinu.

Rudá armáda je v obou nejsledovanějších sportech rozhašená a přezdívka „Železná Sparta“ vyznívá spíš ironicky.

Nejhorší na tom je, že hokejová Sparta řeší stejný vir jako ta fotbalová. Vytratilo se jádro kovaných sparťanů, na kterých stály všechny předešlé úspěchy.

Že vám to zní jako úsměvné klišé? Omyl.

Fenomenální fotbalový kanonýr Siegl kritizuje, špílmachr Frýdek zrovna tak, i gladiátor Řepka si rád rýpne, protože vidí, jak se jeho někdejší láska souží. Hokej na tom není líp. „Sparta čeká na titul, investuje do hráčů velké peníze a pořád se jí nedaří,“ popisoval trenér Výborný další smutný výbuch.

Prověřený střelec Kratěna je teď tahounem Plzně, srdcaře Hlinku minulé vedení nechalo ostentativně přeřadit do juniorky. Za Spartu teď hrají borci, ze kterých nikdy patrioti nebudou.

Byť mají fotbalový i hokejový klub silný zákulisní vliv a vysoké rozpočty, nejde z nich strach.

To si vezměte hokej: směšný už je sparťanský výběr brankářů. Od roku 2006, kdy Petr Bříza vychytal titul a pak se stal manažerem, se v brankovišti protočilo skoro třicet mužů! Po loňském play off, kdy Sparta vypadla s Brnem - přičemž dvakrát prohrála v prodloužení a jednou gólem pár minut před koncem - se brankáři vyhodili zase. Neuspěli jste, mazejte pryč!

Trable vycházejí už od mládeže. Bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik vzal před sezonou oba vnuky ze Sparty a převedl je raději do Salcburku, protože tam budou mít lepší podmínky. To je smutné zjištění, kterým nechtěně prochází také fotbal. Od podzimu 2005 se na Letné nehrála Liga mistrů. Zato se xkrát měnila koncepce klubu a dvanáctkrát jméno trenéra!

Naposledy se pakoval Ital Stramaccioni, který se pokusil o mezinárodní revoluci, ale vyhořel. Stal se klaunem s jednou větou: „My jsme Sparta a příště musíme hrát líp.“ Tak často se opakoval, až dostal padáka.

Z toho plyne ponaučení: Sparta by sama sobě neměla lhát. Je nemocná a léky, které používá, zatím nezabírají. Bohužel, protože český sport potřebuje silnou a zdravou Spartu.