KOMENTÁŘ: Sabotování? Zameť si před vlastním prahem! Davide Limberský

Ať už slávista Josef Hušbauer respektuje rozhodnutí trenéra Jaroslava Šilhavého, či ne, David Limberský by si měl místo soudů ostatních hráčů zamést před svým prahem. Je to právě on, kdo sabotuje pokyny policistů a dalších autorit.

David Limberský se může smát. Jeho Plzeň prožívá rekordně nejlepší vstup v ligové historii, po třinácti kolech má třináct výher a třináctibodový náskok na v tabulce druhou Olomouc.

A nebyl by to někdejší reprezentační bek, kdyby si do nerýpl do svých soupeřů, konkrétně do svého někdejšího spoluhráče z národního týmu a současného špílmachra Slavie Josefa Hušbauera.

Ten se po nedělní prohře 0:1 právě s Plzní divil rozhodnutí kouče sešívaných Jaroslava Šilhavého, že neustále rotuje se sestavou.



A Limberský to v pondělí okomentoval slovy „Potvzuju, Hušbauer sabotuje!“

Ať už slávista respektuje rozhodnutí svého šéfa, či ne, čtyřiatřicetiletý plzeňský bek by si měl místo soudů ostatních hráčů zamést před svým prahem. Je to právě on, kdo sabotuje pokyny policistů a dalších autorit.