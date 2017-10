KOMENTÁŘ: Přestárlý hamižník Jaromír Jágr? Ten chlap nesmí v NHL chybět

Proč nejsem připraven na konec Jágrovy kariéry v NHL, nazval svůj komentář Kevin Allen, jeden z nejuznávanějších zámořských hokejových reportérů.

„Už není superhvězdou jako dřív, leč jeho osobnost by byla požehnáním pro fanoušky kteréhokoliv týmu a jakoukoliv kabinu. Každý den Jaromír poví nebo udělá něco, co vás rozesměje,“ napsal bard deníku USA Today v textu, v němž orodoval za angažování do té chvíle volného útočníka.



Na Twitteru se připojil někdejší skvělý centr a Jágrův rival Jeremy Roenick: „Ten chlap nesmí v lize chybět. Nevím, jak to vidíte vy, ale já se na něj chci dívat!“

„Já taky,“ přidal se v odpovědi na jeho výrok bývalý ruský obránce Daniil Markov.

V zámoří v posledních týdnech sílilo hnutí vyznávající heslo „Najměte Jágra!“



Nejlepšího českého hokejistu všech dob totiž v červnu poněkud nečekaně odložili Florida Panthers, kde z něho byli dvě a půl sezony nadšeni. Od té doby se vztahy mezi ním a nápadníky z nejslavnější soutěže světa omezily na opatrné námluvy.

Borec s číslem 68 nehodlal přijmout jen tak nějakou nabídku. Myslí si, že výše platu předurčuje jeho roli v sestavě. Vybíral si. Odmítl vyrazit do kempu některého z klubů bez smlouvy – jen tak na zkoušku: „Za čtvrt století hraní na nejvyšší úrovni mě přece nikdo nemusí prověřovat.“

Podobně jako v květnu 2014 po zpackaném šampionátu v Bělorusku se cítí zneuznaný. Tehdy jej dopálila kritika, jež dopadla na něj i celou reprezentaci.

„Nemám zapotřebí, aby si moje jméno bral někdo do huby. Trochu úcty!“ žádal podrážděně a zcela zbytečně, zatímco ohlásil několikátý a nikoliv poslední konec v nároďáku.

Jaromír Jágr trénuje v dresu Rytířů Kladno.

Proč by se mu, propána, nesmělo vytknout, že předvedl sotva průměrný výkon? Mnohem nespravedlivější mi připadá současné tepání do pětačtyřicetiletého veterána, který usiluje o co nejdůstojnější rozlučku s blyštivou říší NHL.



Kvůli hokeji odkládá založení rodiny. Podřizuje mu skoro celý život. Když se mu na ledě nedaří, umí být protivnější než činže. Za oddanost povolání jej tolikrát vynášeli do nebes. A teď je za ni pranýřován?!

Není divu, že tak prahne po překonání rekordu kanadské modly Gordieho Howea v počtu zápasů v NHL. Chybí mu jen 57 startů. Záleží mu na jeho odkazu. Kdo se do něj aspoň maličko dokáže vcítit, mohl by jeho úpornou snahu pochopit.

Že je žoldák, jenž za minulých šest sezon vystřídal pět klubů? To je realita byznysu zvaného National Hockey League.

Ve svém věku a se svým „starobylým“ stylem se jen tak někam nehodí. Málokomu se poštěstí strávit kariéru na jednom místě, a Jágr byl vždy individualistou v týmové hře.

Jaromír Jágr v dresu Floridy.

Že má slevit či radši být soudný a nadobro se uklidit do Kladna, jak je nabádán hlasem lidu? V ročníku 2016/17 hrál v trápících se Florida Panthers, často s nezkušenými parťáky. Přesto...



„Nasbíral 16 gólů a 30 asistencí, což stačilo na 119. místo v lize. To znamená, že měl víc bodů než 600 dalších mužů v NHL,“ namítá Allen.

Kdyby se Jágr na prahu své třicáté profesionální sezony ohlédl, zjistil by, že se mu pár věcí nepovedlo. Nestal se třeba ani jednou králem kanonýrů NHL.

Coby vůdce nedotáhl žádný mančaft v NHL ani v KHL k poháru (Stanley Cup získal jako růžolící pobočník hvězd v Pittsburghu).

Asi i proto nepřesvědčil většinu severoamerických expertů, že náleží mezi deset nejlepších plejerů všech dob. Coby majitel nezachránil Kladno před pádem z extraligy a dosud ho nenasměroval k postupu zpět.

Jedna položka by však ze seznamu jeho neúspěchů měla zmizet. Epochální sportovec si zaslouží ještě aspoň jednu smlouvu, důstojnou rozlučku s NHL. A trochu úcty.