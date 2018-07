KOMENTÁŘ: Peníze? Jistě. Ale Ronaldův svět je také o výzvách a odkazu

PRAHA Z fotbalového mistrovství světa už je dávno doma. Jeho Portugalsko skončilo v osmifinále, boje o medaile, které začínají zítra, se ho netýkají. Přesto může mít Cristiano Ronaldo na svědomí hlavní bombu fotbalového léta.

Pokud klapne jeho přestup do Juventusu Turín, budou zase novinové titulky patřit jemu. Vypadá to, že stačí, aby kývl na požadavek prezidenta Realu Madrid Florentina Péreze, a když veřejně oznámí, že chce z klubu odejít z vlastní vůle, stěhování do Itálie už nic nebude stát v cestě.

Ale proč by vlastně měl Ronaldo něco měnit? Zdánlivě ten krok nemá logiku.

Nejlepší fotbalista světa, který hraje za nejúspěšnější tým posledních let. Táhne ho k trofejím, za devět let si zvykl, v Madridu je doma, pro fanoušky je králem.

Proto se celý svět pídí po Ronaldově motivaci. Už když po květnovém vítězném finále Ligy mistrů prohlásil, že „bylo krásné hrát za Real“, dohadovali se fanoušci, co za možnou touhou po změně stojí.

Teď má většina jasno - peníze.

Portugalský bourák chce být nejlépe placeným hráčem světa, což by se mu v Juventusu splnilo: italský mistr nabízí exkluzivní smlouvu na 780 milionů korun ročně, což je o 225 milionů víc, než Ronaldo pobírá v Realu. A ještě by mu zůstala naprostá většina zisků z reklamních smluv, protože v Itálii by na daních za příjmy ze zahraničí odvedl jen zlomek částky, které se musel každoročně vzdávat doteď.

Navíc si právě při danění zavařil - ve Španělsku za úniky z osobnostních práv musí zaplatit pokutu téměř půl miliardy korun.

Síla peněz je mocná, určitě i Ronalda jejich vůně do Turína táhne. Ale...

Kdyby skutečně myslel jen na to, kolik mu měsíčně přistane na účtu, mohl by klidně kývnout na nabídky z Číny, kde mají kluby téměř neomezené finanční možnosti a mohly by mu jistě vyplatit ještě větší balík (britská média spekulují o trojnásobku toho, co nabídl Juventus). Nebo z Ameriky, kde by se mu navíc otevírala možnost postupně nastartovat kariéru v showbyznysu.

Nepleťte se: Ronaldo potřebuje sportovní motivaci. Je posedlý úspěchy, musí mít před sebou cíl - to ho žene dopředu, to ho ve třiatřiceti dál drží na vrcholu.

Když zvážíte tenhle pohled, dojde vám, že případným přesunem do Itálie udělá to, čemu se moderně říká „vystoupit z komfortní zóny“.

Madrid mu leží u nohou, s Realem vyhrál, co se dalo, a i kdyby postupně šel s výkonností dolů, zůstane legendou.

Zato v Turíně by ho čekalo plno nástrah, se kterými by nebylo snadné se vypořádat.

Především obrovské očekávání fanoušků, kteří by vyžadovali zázraky na počkání. Juventus sice doma vládne a titul získal sedmkrát za sebou, ale rád by konečně dobyl i Ligu mistrů - dvakrát za poslední čtyři roky se dostal do finále, ale na triumf čeká už dvaadvacet let.

Po Ronaldovi by se chtělo, aby tuhle dlouhou pauzu ukončil. K tomu přičtěte nové prostředí, jazyk, spoluhráče, herní styl... A ligu, o které se říká, že ofenzivním hvězdám nesvědčí.



Plus obrovský tlak italských médií, která by si všímala sebemenší chybičky, a paparazziové by nedali Ronaldovi klid ani v soukromí. Jenže jemu pozornost nikdy nevadila, naopak si ji umí užít. Neobtěžuje ho, když kolem něj poskakují fotografové, pozici obletované hvězdy má rád.

Stejně jako výzvy. Ta největší, zlato z mistrovství světa, zřejmě zůstane navždy nesplněná. Třeba i proto by mohl skočit po jiné, která nemusí být o nic snazší.

Za pohádkovou odměnu by Ronaldo vyměnil vše staré a ozkoušené za nové a nejisté. A to se - zvlášť u hvězd - cení.