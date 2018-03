KOMENTÁŘ: Nemáme v zahraničí žádné fotbalové hvězdy, nebo je přehlížíme?

I když byl v posledních třech měsících minulého roku zraněný a i když se nijak výrazněji nezapsal do dění v bundeslize, evropských pohárech ani reprezentaci, stal se Vladimír Darida fotbalistou roku 2017.

Sedmadvacetiletý plzeňský odchovanec už byl v populární anketě čtvrtý, dvakrát třetí a jednou druhý. Ovšem po mnohem zdařilejších sezonách...

Daridovo vítězství jako by poukazovalo na to, že český fotbal nedokázal v posledních letech vyprodukovat nikoho, kdo by na sebe dokázal ve světě výraznějším způsobem upozornit.

Anebo se na ně spíš zapomnělo... Vždyť skvěle si vedli gólmani Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek, kteří patří k nejvýraznějším hráčům německé Bundesligy a francouzské Ligue 1...

Pavlenka přitom skončil sedmý, a Koubek dokonce nedostal v anketě jediný hlas.