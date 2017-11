Kocourkov. Na olympiádu nesmí, přišli o medaile, ruští lyžaři ale mohou dál závodit

Kuusamo Šestice ruských běžců na lyžích v čele s Alexandrem Legkovem, kteří měli od loňského prosince zákaz startů, smí nastoupit do Světového poháru. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) to oznámila den před začátkem sezony ve finském Kuusamu a sdělila, že se bude případem Rusů, které Mezinárodní olympijský výbor na začátku listopadu doživotně vyloučil z OH, dál zabývat.

„Dopingová komise FIS musí počkat, až bude mít k dispozici odůvodněné rozhodnutí disciplinární komise MOV, než bude moci v tomto případě podniknout další kroky,“ uvedla FIS v dnešním prohlášení.

Olympijský vítěz ze Soči Legkov, Jevgenij Bělov, Maxim Vylegžanin, Alexej Petuchov, Jevgenija Šapovalovová a Julia Ivanovová měli od FIS zastavenou činnost od loňského 22. prosince na základě zprávy Světové antidopingové agentury (WADA) o dopingových podvodech během her v Soči. Jejich vzorky podle vyšetřovatelů vykazovaly známky neautorizovaného otevření.

Distanc všem vypršel 31. října a FIS v tuto chvíli nemá žádné právně podložené možnosti, jak jim zákaz činnost prodloužit. „Proto mají momentálně jako aktivní sportovci právo startovat v závodech Světového poháru,“ uvedla FIS a přiznala, že v uplynulých měsících se nenašly dostatečné důkazy o dopingu.

„Vyšetřování, které FIS vede od prosince 2016, včetně prověrek starších testů a výslechů pomocného personálu, nepřineslo dostačující důkazy, abychom mohli otevřít případy porušení dopingových předpisů,“ dodala FIS.

Ruský lyžařský svaz už před dnešním vynesením verdiktu nominoval na Světový pohár do Kuusama Bělova i Vylegžanina. Legkov je momentálně z formy a v týmu chybí. Všichni tři absolvovali minulý týden i oficiální testovací závody ve Švédsku, kde Bělov vyhrál desítku volně a po dojezdu si na krk navlékl šátek s nápisem „Čistý jako sníh“.

„Chtěl bych, aby se všichni pokusili na celou záležitost podívat objektivně,“ řekl Bělov po svém triumfu s argumentem, že MOV stále nezveřejnil žádné důkazy.

Neprůhledná situace navíc vyhrocuje atmosféru mezi ostatními závodníky. „Tohle přece není možné, že závodnice a závodníci, kteří mají zákaz na olympiádě, můžou závodit ve Světovém poháru,“ prohlásil německý reprezentant Andreas Katz. Kanaďan Devon Kershaw označil současný svět běžeckého lyžování za „Mickey Mouse Club“.