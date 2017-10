Klobouk dolů. Bývalému bekovi Komety to nešlo a na vlastní žádost ukončil smlouvu

nitra/praha Není to tak dlouho, co nad hlavu zvedal mistrovský pohár. Ještě na jaře patřil hokejista Jozef Kováčik ke klíčovým obráncům Komety Brno. Dnes, po pár měsících, už nestačí ani na nejvyšší slovenskou soutěž a dobrovolně ukončuje smlouvu s HC Nitra.

Kováčik svým rozhodnutím doslova šokoval celý slovenský hokej. „To se tak často nevidí, aby někdo na vlastní žádost ukončil kontrakt,“ shoduje se většina tamních médií.



Vše je o to zvláštnější, že Kováčik smlouvu dobrovolně stornoval hned zkraje sezony. Je přece běžné, že se vám nemusí dařit. Zvlášť když jste starší hráč, u kterých není neobvyklé, že jim chvíli trvá, než se dostanou do provozní teploty.

„Příprava a začátek sezony byly super, cítil jsem se na ledě dobře, ale potom přišla krize nejen na mne, ale i na celé mužstvo. Začalo to debaklem v Žilině, kde jsme dostali desítku,“ vysvětloval své rozhodnutí 37letý Kováčik.

V Nitře odehrál pouhých třináct zápasů, v nichž si připsal jeden bod za asistenci.



Ač to býval vždycky spíše defenzivní obránce, tak i tohle číslo o něčem vypovídá. Jenže i fanoušci, kteří si od něj hodně slibovali, byli z jeho rozhodnutí dost opaření.

„Moc hráčů nemá odvahu něco podobného udělat, ale když jsem viděl, že mi to nejde, tak to bylo rozumné řešení. V posledních zápasech jsem se už necítil dobře.“

„Byl jsem fakt v útlumu, a proto jsem požádal vedení o rozvázání kontraktu. Bude to tak lepší pro mě i pro klub. Chtěl jsem Nitře pomoct, i proto jsem se vrátil z Česka domů, ale nějak se mi to nepovedlo.“

Smutný Josef Kováčik na lavičce Brna.

Jsou to sympatická slova, přesto pro mnohé těžko pochopitelná. Kdo by se sám dobrovolně vzdával práce a šel do nejistoty? Kdo by riskoval, jestli si ho v takové situaci ještě někdo vezme?



Jedno je jisté: chce to odvahu. Kováčik momentálně trénuje v rodných Topolčanech a překvapivě říká:

„Už mám pár nabídek, takže chvíli počkám a potom se rozhodnu. Věřím, že jsem hokej za čtyři měsíce hrát nezapomněl a změna mi pomůže.“

A kde že bude hrát? Vyloučený není návrat do české extraligy, byť chtěl zkušený bek původně dohrát kariéru doma na Slovensku. „Je to tak: pokud přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, jsem připravený ji akceptovat.“