Hráč si klekl při hymně a lidé začali pálit boty Nike. Nová kampaň rozzuřila Trumpovy zastánce

WASHINGTON Nová reklamní kampaň oděvního gigantu Nike vyvolala vášně hlavně mezi voliči Donalda Trumpa. V jejím čele totiž stojí hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick, který se zviditelnil klečením během americké hymny a dostal se tak do křížku s americkým prezidentem. Sociálními sítěmi se teď šíří videa, na kterých lidé v reakci spalují boty značky Nike.

V červenci 2016 seděl jeden muž na lavičce, zatímco ostatní stáli. Přetočme kolem času na září 2018. Vyústěním činu toho muže lidé pálí své boty značky Nike a odstřihávají její loga z ponožek. Bizarní příběhová linka však začne do zapadat do reality, když do role sedícího muže dosadíme hráče amerického fotbalu Colina Kaepernicka a proti němu postavíme Donalda Trumpa a jeho příznivce.

Kaepernick se rozhodl před dvěma roky v létě tiše protestovat proti údajné rasové nenávisti mířené především proti lidem tmavé pleti. V té samé době Spojenými státy cloumaly případy policejní brutality, které vyvolaly masové protesty i v ulicích. Jenže americký fotbalista si vybral formu protestu, pro kterou nemají patrioticky smýšlející Američané obvykle příliš pochopení. Kaepernick tak nejdříve seděl a následně klečel během hraní státní hymny. Pro některé se jeho čin rovnal pálení americké vlajky.

„Nestoupnu si, aby ukázal hrdost na vlajku země, která utlačuje lidi tmavé pleti a vůbec jiné barvy pleti, než bílé. Pro mě je to větší než americký fotbal a z mé strany by bylo sobecké prostě se dívat jinam,“ vysvětlil Kaepernick v srpnu 2016 své jednání.

K tehdy osmadvacetiletého quaterbackovi se přidávali další hráči a na jejich ostentativní odpor reagoval i prezident Trump, který žádal aby všem, kteří se rozhodli klečet při hymně také, nebylo umožněno nastupovat. Hráče nazval „čubčími syny“ a vyzval kluby, aby klečící sportovce vyhodily.

„To ze mě asi dělá hrdou čubku,“ reagovala loni na Trumpa Kaepernickova matka.



#JustBurnIt

Letos se už za Kaepernicka postavila vetší váha, než jeho spoluhráči. Do čela své kampaně si ho totiž zvolil oděvní gigant Nike, který ho zároveň označil za „jednoho z nejinspirativnějších sportovců této generace“.

To zvedlo žluč řadě Američanů, pro které se Kaepernick mezitím stal symbolem zneuctění amerických symbolů a Spojených států jako takových. Rozhodli se proto dát firmě Nike na sociálních sítích najevo, že s jejich volbou Kaepernicka silně nesouhlasí.

V četných videích tak pálí a jinak ničí boty a další výrobky od této firmy. Společně s tím putují po sítích hashtagy jako #JustBurnIt (#ProstěToSpal - variace na slavné motto firmy Just do it) a #BoycottNike.

Zvukař amerického zpěváka Johna Riche si logo Nike na protest odstřihl z ponožek.

„Náš zvukař si právě z ponožek odstřihl logo Nike. Je to bývalý mariňák. Připravte se, vy v Nike, vynásobte si to miliony,“ napsal na Twitteru americký country zpěvák John Rich.



Kaepernick určitě nepřijde podepsáním kontraktu s Nike zkrátka, dostat by měl částky pohybující se v milionech dolarů. Někteří ovšem poukazují na to, že Nike vydělává díky tomu, že platí mizerné mzdy pracovníkům v asijských továrnách a vydělané peníze pak dává lidem jako Kaepernick, aby mluvili o útlaku a nespravedlnosti. Celá kauza je však od začátku postavená na emocích a logika tam musí jít často stranou.