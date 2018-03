Jágr je na druhé koleji, prohrát schválně je hloupost, zní z Kladna rezolutně

KLADNO Hokejisté Kladna mohou v neděli odpoledne v případě dalšího úspěchu proti Českým Budějovicím slavit postup do baráže o extraligu. Paradoxem je, že pokud uspějí, skončí tím v dresu Rytířů definitivně sezona jejich hvězdnému majiteli Jaromíru Jágrovi. Ten se na konci ledna vrátil z Calgary z NHL, aby Středočechům pomohl k postupu z první ligy.

Šestačtyřicetiletý útočník sice se zraněným pravým kolenem sbírá starty pro případnou účast v baráži, ale za konečného stavu 4:0 pro Kladno by mu jeden chyběl.



„My nad tím nemůžeme vůbec přemýšlet, to je kdyby. My to samozřejmě chceme ukončit co nejdříve a chceme postoupit co nejrychleji. Bohužel to ve sportu někdy tak je, že se takové příběhy prostě píšou,“ řekl kladenský útočník Matěj Pekr, který si připsal vítěznou branku v dnešním třetím semifinále (4:2).

JAK TO VYPADÁ S KURZY? V sobotu v noci byla situace následující. Favoritem čtvrtého souboje jsou České Budějovice, které byly ostatně favoritem celé série s Kladnem. Jenže kurzy se postupně měnily. Bookmakeři nejprve upřednostňovali Kladno (2,3 ku 1), zatímco na Budějovice se dalo vsadit i kolem 2,9 ku 1. Po pár hodinách už ale byly kurzy opačné, na Jihočechy u některých sázkových kanceláři i 2,3 ku 1, zatímco na Rytíře 2,4 a více ku 1.

„Tohle vůbec neřeším. Hlavní věc je, že šance, že nastoupím v případné baráži, je zatím minimální. Pořád to zdravotně není dobré, navíc nemám natrénováno. A člověk musí respektovat každou soutěž. Už první liga je náročná, hlavně fyzicky. Abych to šel hrát z voleje, to nepřipadá v úvahu. Takže absolutně nespekuluju,“ citoval Jágra v pátek deník Sport.

Po návratu z NHL za Kladno sehrál jen čtyři celé zápasy, v nichž nasbíral čtyři asistence. V pátém utkání 17. února doma proti Havířovu jej už ve třetí minutě vyřadil ze hry zákrok útočníka Marka Sikory u mantinelu. Jágr si vedle otřesu a tržné rány v obličeji především obnovil zranění vazů v pravém koleně a poškodil meniskus.

Následně pak sbíral po vteřinách starty a v play off vynechal jen pátý duel čtvrtfinále s Prostějovem. Před domácím zápasem za stavu 2:2 řekl trenérům, že v klíčové bitvě nebude zabírat místo na soupisce. „Abychom dnes mohli hrát na plný počet hráčů, Jarda přenechal místo někomu jinému. Klobouk dolů před Jardou, že s tímhle přišel,“ vysvětlil tehdy Jágrovu absenci asistent trenéra Pavel Patera.

Rytíři se soustředí na splnění svých cílů, Jágrova účast je na druhé koleji. „Jestli si někdo myslí, že bychom chtěli schválně prohrát, to je nesmysl. Necháme to osudu. Všichni uděláme maximum, abychom postoupili. Zažil jsem spoustu sérií, kdy jsem v jakékoliv soutěži vedl 2:0, ale to ještě vůbec nic neznamenalo,“ prohlásil ještě před třetím duelem Jágr, který má ještě pro případ konce sezony v Kladně vyřízené střídavé starty v extraligovém Třinci.

Kladenští se probojovali na jedinou výhru k baráži, a jestli v případě úspěchu v ní bude na ledě Jágr či nikoliv, podle brankáře Lukáše Cikánka nikdo v kabině neřeší. „Vedeme 3:0, a abychom přemýšleli, jestli může Jarda nastoupit nebo ne, to si myslím, že ani on sám by nechtěl,“ prohlásil Cikánek.

„Když vyhrajeme 4:0, a to je samozřejmě ještě daleko, tak nebude Jarda ani nikdo naštvaný, že to vyhrajeme bez něj. On je hrozně platný na té střídačce. Vůbec to neřešíme, kolik musí mít startů. V hlavách to víme, ale je to tak. Když to tak dopadne, tak se nedá nic dělat,“ podotkl Cikánek. Jágr na rozdíl od čtvrtfinále zůstává s týmem v semifinále na lavičce celý zápas.

I v týmu Českých Budějovic mají jasno, že by chybějící Jágrův start těžko mohl být pro ně nějakou nadějí na první úspěch v sérii. „To je úplný nesmysl. Hráli by proti sobě, kdyby kvůli Jágrovi prohráli. Urazili by tím hokejového boha, kdyby se na to v neděli vyflákli,“ řekl útočník Motoru Václav Nedorost.

Jihočeši vědí, že pokud mají mít proti Kladnu naději, musejí se hodně zlepšit. „Rytíři jdou postupu naproti. Pokud budou hrát stejně jako ve třetím zápase, baráž je jejich. Když my budeme hrát stejně, prohrajeme. Pořád si říkáme, že musíme hrát lépe a poučit se. Jak je vidět, nepoučili jsme se. Věci, které nás srazily v Budějovicích, se objevují i v Kladně. Je potřeba se nad tím zamyslet a v neděli to zkusit,“ dodal Nedorost.