Kladno a Vary blízko baráži. Bude více postup, nebo Rytíři pustí čtvrtý duel kvůli Jágrovi?

PRAHA Jediná výhra dělí hokejisty Kladna a Karlových Varů od postupu do baráže o extraligu. Rytíři zdolali České Budějovice doma 4:2 a vedou 3:0 na zápasy. Pokud Středočeši v neděli vybojují postup do baráže, nebude ji moci hrát hvězdný útočník Jaromír Jágr, který k tomu potřebuje nasbírat ještě dva prvoligové starty.

Vítěz základní části Karlovy Vary po dvou domácích výhrách obrátil v Praze duel se Slavií a zvítězil 2:1. Rozhodující gól vstřelil 12 vteřin před koncem třetí třetiny zadák Michal Plutnar.



Jágr se objevil opět na ledě jen na úvodní vhazování na pozice obránce a bleskově šel na střídačku, kde strávil stejně jako v duelech na jihu Čech celý zápas. Majitel Rytířů, který se vrátil na konci ledna z NHL, má na kontě 13 zápasů v první lize a k účasti v baráži jich potřebuje 15.

Už v 29. vteřině se dostal do vedení Motor, když se z dorážky prosadil Jonák. Hosté se vzápětí ubránili při Čápově trestu, ale v sedmé minutě už bylo vyrovnáno. Tůma se dostal do úniku, který zakončil mezi Kváčovy betony.

Domácí gólman Cikánek si poradil se šancí Květoně, který zahrozil v oslabení, a později i s Vampolovým zakončením v přečíslení. Vedení se dočkalo v 17. minutě Kladno, když se Tůma trefil přesně z levého kruhu do protějšího horního rohu.

Dvoubrankový náskok zařídil Rytířům ve 24. minutě tečí Štichovy střely Pekr. V polovině druhé části snížil střelou po vhazování Miloslav Čermák. V 35. minutě mohl Tůma dovršit z trestného střílení hattrick, ale ztroskotal na Kváčovi. Ve 46. minutě po tlaku Kladna před brankovištěm skóroval Machač a pojistil výhru.

Karlovy Vary nesrazilo ani zranění Tomečka

V Edenu se krátce po zahájení zápasu odehrál nepříjemný incident. Střelu slávistického obránce Jaroslava Kasíka ve čtvrté minutě schytal hostující bek Jan Tomeček do helmy a otřesený zůstal ležet na ledě. Vrátil se na střídačku, ale po chvilce zamířil do šaten a do hry už nezasáhl.

Aktivní slávisté šli do vedení v 19. minutě, kdy Šagát nahrál od mantinelu na modrou čáru Pohlovi, jehož střelu před Novotným tečoval Martin Kadlec.

V 24. minutě se Karlovy Vary v přesilové hře málem dočkaly vyrovnání, ale Kovačevičova střela od modré čáry skončila na tyči. Také na druhé straně za Novotným zazněla tyč po Račukově zakončení. Slavii se ve druhé části naskytly dvě přesilovky, ani jednu ale domácí hráči nevyužili. Naopak v té první po karlovarském brejku málem inkasovali, jenže Beránek na gólmana Dominika Frodla nevyzrál.

Energie se dočkala vyrovnání ve 44. minutě zásluhou Martina Osmíka. O třetí výhře Karlových Varů v sérii pak rozhodl 12 vteřin před koncem přesnou střelou do horního rohu Frodlovy branky Plutnar.

„Jsme zklamaní, že se nám zápas nepovedlo dotáhnout do vítězného konce. Dvě třetiny jsme měli malinko navrch, zaslouženě jsme vedli, ale soupeř ve třetí třetině otevřel hru a zatlačil nás k nám do pásma. Tam si vytvořil tlak, z něhož pramenily chyby, které nakonec využil,“ řekl asistent trenéra Slavie Jan Srdínko.

„Žádná poraženecká nálada ale nepanuje, kluky nahecujeme a budeme chtít před domácím publikem vyhrát,“ dodal sedminásobný extraligový mistr před čtvrtým duelem.

Série hrané na čtyři vítězné zápasy pokračují v neděli.